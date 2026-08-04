Natasha Ward, ¿de qué murió la atleta australiana?

Esto es lo que se sabe

El mundo del deporte está de luto por la muerte de la atleta Natasha Ward, quien falleció de manera repentina a los 21 años de edad.

La joven era una de las promesas del deporte a nivel mundial como corredora de media distancia. A su corta edad ya tenía varios títulos, sin embargo su muerte causó gran conmoción entre los usuarios de Internet.

La muerte de la atleta australiana fue confirma por NSW Athletics y del Sutherland District Athletics Club, ya que emitieron un mensaje en las redes sociales para dar sus condolencias sobre el sensible fallecimiento de la deportista.

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“Con profunda tristeza, comunicamos a la comunidad del atletismo de Nueva Gales del Sur y de Australia el fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, se lee en el comunicado.

“Más allá de sus logros en la pista, Natasha era un miembro muy querido de nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría llegaron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerla; su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano”, menciona el mensaje.

“Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Natasha, así como con todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla”, concluyó.

¿De qué murió Natasha Ward?

Por el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Natasha Ward, ya que murió de manera muy repentina, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer las verdaderas causas de muerte.

Sin embargo, el fallecimiento de Natasha Ward llega muy poco tiempo después de la muerte del Jemma Stapleton, atleta australiana que murió tras sufrir un accidente en moto en sus vacaciones.

En ese sentido, han sido dos pérdidas importantes en Australia de los deportistas.

Premios que ganó Natasha Ward

La joven deportista tuvo varios logros en su carrera que destacaron NSW Athletics y del Sutherland District Athletics Club.

Natasha Ward ganó medallas en la competición escolar de Nueva Gales del Sur (NSW All Schools) en la prueba de 1500 metros.

También logró medallas en los campeonatos nacionales universitarios (UniSport Nationals) en los 1500 metros en 2023.

Finalmente este pasado mes de abril de 2026 obtuvo la medalla de bronce en los 800 metros en la misma competición.

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