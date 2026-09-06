¿De qué murió Gael Uscanga, el jugador de Piratas FC?

Piratas FC compartió un comunicado el pasado 4 de septiembre en el que informaban que Gael Uscanga Carranza; un futbolista de 16 años de edad, había perdido la vida, y lamentaron la pérdida de un joven que estaba a punto de comenzar su carrera profesional.

De acuerdo con el comunicado del equipo de futbol veracruzano, Uscanga Carranza era invitado del Plan Piloto de Fuerzas Básicas, en donde tenía una sesión de entrenamiento programada para cuando se terminara el entrenamiento del Primer Equipo Profesional.

“Previo al inicio de la sesión y al inicio del calentamiento manifestó un malestar general, el área médica activó el protocolo, lo revsó y se comunicó a los servicios de emergencia y a su madre, la cual llegó a los pocos minutos por su hijo” se lee en el comunicado.

Se precisa que la madre de Gael solicitó ayuda para trasladar al jugador a la Cruz Roja de Veracruz; sin embargo, en dicha institución se confirmó que el futbolista había perdido la vida.

“Piratas FC, se une a la pena que embarga a la familia de Gael Uscanga Carranza en este difícil y triste momento, expresando nuestras más sinceras condolencias y profunda solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos ante esta irreparable pérdida” concluye el comunicado.

Comunicado de Piratas FC ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Gael Uscanga Carranza?

En redes sociales, el periodista Ignacio “fantasma” Suárez, compartió que la causa de muerte de Uscanga Carranza fue un infarto al miocardio, conforme la carpeta de investigación VER/DXVII/F7/2259/2026 a la que tuvo acceso.

Asimismo, precisó que los familiares pidieron a la Fiscal Séptima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que se realizara una autopsia.

Hasta el momento no ha sido confirmada la causa de muerte de Gael Uscanga Carranza por la Liga Expansión, or Piratas FC o por alguna autoridad, por lo que esta es la única información de conocimiento público que se tiene al respecto.

Este hecho se une a la serie de escándalos que se han desatado alrededor de los Piratas de Veracruz y su debut en la Liga Expansión MX, incluyendo la investigación que la Fiscalía General de la República abrió contra el dueño del equipo.

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