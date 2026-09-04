Antonio Mohamed suma su séptima final con Toluca en sólo dos años

Hablar de Antonio Mohamed es sinónimo de títulos en México. El técnico argentino ha demostrado la gran capacidad que tiene para dirigir a un grupo de futbolistas y llevarlos a buen puerto para ganar trofeos nacionales e internacionales. En los cinco equipos en los que ha estado en la Liga MX, el oriundo de Buenos Aires, ya fue campeón del torneo local en cuatro de ellos: América, Xolos, Monterrey y Toluca.

Desde que el Turco llegó al banquillo de los Diablos Rojos, el conjunto del Estado de México se convirtió en un club de época, siendo bicampeones de la Liga MX y levantando su tercer cetro de la Concacaf Champions Cup. Con el arribo a la final de la Leagues Cup, Mohamed disputará su séptimo duelo por el título con el Toluca en menos de dos años.

En el historial del timonel pampero con los choriceros aparecen dos finales de Liga MX, dos Campeón de Campeones, una de Campeones Cup, una de Concacaf Champions Cup y la de Leagues Cup, y tiene una efectividad del 83 por ciento en las seis finales que ha disputado al momento, ya que aún tiene en juego el título del certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

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El Dato: Antonio Mohamed debutó como entrenador en julio del 2003 cuando fue elegido para ser el director técnico del Zacatepec, en Morelos.

Antonio Mohamed se ha enfrentado en sus seis finales pasadas al América y Tigres en dos ocasiones, al Cruz Azul y al LA Galaxy. En esta ocasión le toca verse con uno de los clubes más importantes en la carrera del Turco, el Monterrey, con Matías Almeyda al frente de la institución, y ambos entrenadores saben lo que es competir internacionalmente.

Desde que llegó al Toluca, sólo en una ocasión ha caído en una final y fue en el Campeón de Campeones de este año cuando el Cruz Azul derrotó a los choriceros para quedarse con el título después de salir campeones del Clausura 2026.

El estratega argentino podría convertir al Toluca en un equipo histórico dentro de la Leagues Cup. El conjunto mexiquense está peleando por ser el primer club de la Liga MX en conseguir el título del torneo internacional, después de que la MLS dominara en este certamen durante tres ediciones consecutivas desde que cambió el formato.

16 clubes ha dirigido el Turco

En la Liga MX, el Turco Mohamed es uno de los entrenadores que más finales ha disputado en la historia, siendo el sexto estratega de este listado con 14 apariciones en partidos por el título. La mitad de esos compromisos fueron en la Liga MX y de sus siete intentos por ser campeón, en cinco salió con la mano en alto.

Un tema interesante es que será la primera vez que Antonio Mohamed se enfrente al Monterrey en una final; a pesar de su extenso paso por la Liga MX con América, Xolos, Pumas y Toluca, el de Buenos Aires nunca había disputado un título ante los Rayados, institución en la que salió campeón de liga una vez y de copa en dos ocasiones.

Con su pase a la final, el Toluca pelea por su segundo cetro internacional del año, pues en el primer semestre del 2026 vencieron a Tigres en la final de la Concacaf Champions Cup y los Diablos Rojos levantaron su tercera corona del torneo regional.

4 partidos profesionales jugó con la Selección Albiceleste

El Monterrey y los choriceros no sólo disputan un trofeo, ya que el campeón del certamen se instalará directo en los octavos de final de la Concachampions y el subcampeón arrancará su participación el siguiente año en la Ronda 1 del torneo.

En caso de ganar la Leagues Cup, sería el decimocuarto título para Antonio Mohamed en su carrera profesional, campeonato que se sumaría a los cinco trofeos de Liga MX, al de Concacaf Champions Cup, Supercopa de Brasil, Campeón de Campeones, las dos Copas MX, la Copa Sudamericana, al Campeonato Mineiro y la Campeones Cup de la Liga MX.

TROFEOS DE MOHAMED ı Foto: Especial