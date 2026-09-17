Ya se sabe TODA LA VERDAD del por qué Lionel Messi desató su furia contra el comisionado de la MLS

Lionel Messi señaló con el dedo al comisionado de la MLS, Don Garber, mientras hablaba con él después del partido de Inter Miami contra Cruz Azul en la Campeones Cup y se reveló la razón de donde viene la enemistad entre el astro argentino y Garber.

Es bien sabido que Don Garber y Leo Messi no tienen una buena relación. Incluso el comisionado de la MLS lo ha dicho y se debe a que el dirigente suspendió al jugador por un partido tras su negativa de asistir al All-Star Game 2025.

What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

Messi se negó a jugar y la MLS no detalló sus motivos, pero se sabe que este fue uno de los episodios que desgastó la relación entre el argentino y el directivo, además que el exjugador del PSG adjudicaría algunos errores arbitrales a Garber.

Don Garber incluso habló sobre ese tema en el podcast Front Office Sports News. “Después de un partido bajamos al vestuario de los árbitros, esperamos a que saliera Ismail, uno de nuestros árbitros, y le agradecimos por haber arbitrado probablemente el partido más difícil de su carrera. No creo que Leo estuviera muy contento durante ese partido, por eso es Messi, el tipo tiene una pasión y un coraje invencibles y no estoy seguro de que me vea como alguien que elige a los árbitros. Yo no. Lo acepto”.

مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر يطلب من ميسي شيئًا ما، ولكن ليو رفض ذلك وهو غاضب 😡 pic.twitter.com/GYpudUHD9s — Messi World (@M10GOAT) September 17, 2026

Así fue el tenso cruce entre Don Garber y Lionel Messi

El Inter Miami derrotó 2-0 al Cruz Azul para ganar la Campeones Cup, duelo en donde Lionel Messi anotó el gol número 100 de su carrera con el equipo de la MLS y en donde tuvo un tenso cruce con Don Garber, el comisionado de la liga estadounidense.

En redes sociales circula un video en donde, al momento de la premiación, el astro argentino señala a Don Garber y le habla visiblemente molesto antes de alejarse. Otro video los muestra apuntándose con el dedo mutuamente mientras conversaban e incluso Garber le puso una mano en el pecho al ex del Barcelona.

Al final el momento entre Lionel Messi y Don Garber empañó un poco la victoria del Inter Miami, que ganó otro trofeo tres años después de la llegada de Messi, quien guió a Las Garzas a ganar la Leagues Cup en 2023, el Supporters’ Shield en 2024 y el campeonato de la MLS en 2025.

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