Inter Miami derrota al Cruz Azul y se convierte en el nuevo rey de la Campeones Cup

El Inter Miami cortó una racha de tres ediciones de equipos mexicanos ganando la Campeones Cup. El conjunto de la Major League Soccer venció 2-0 al Cruz Azul para llevarse su primer cetro de este partido que enfrenta al campeón de México contra el mandamás de la liga de Estados Unidos.

El conjunto cementero tuvo problemas para llegar a la ciudad de Miami al no poder viajar desde el lunes por problemas en su avión, razón por la que llegaron un día después y tuvieron menos días para prepararse de cara al encuentro en el NU Stadium.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 24 de juego cuando el Inter Miami logró ponerse arriba en el marcador. El conjunto de Guillermo Angel Hoyos realizó una gran jugada colectiva que terminó con el gol número 100 de Leo Messi con Las Garzas.

GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

Luis Suárez llegó a línea de fondo y mandó un servicio al corazón del área, donde apareció el astro argentino para rematar con la cabeza y ponerle número al tablero.

El equipo de Florida se fue al descanso con la ventaja en el marcador, pero no fue un partido sencillo para ellos, ya que el Cruz Azul tuvo algunas oportunidades de peligro sobre el marco de Dayne St. Clair pero no pudieron concretar el gol.

En la parte complementaria, el Toro Fernández remató la esférica con la cabeza dentro del área del Inter Miami, pero la de gajos se estrelló en el poste derecho de la portería rival.

El Cruz Azul comenzó a bajar el ritmo de juego sobre el terreno de juego y el Inter Miami empezó a tener más oportunidades de peligro, acariciando el segundo tanto del encuentro y llegó al minuto 81 por la vía del balón parado.

Case in the air. You know the rest. 😮‍💨 pic.twitter.com/onTlmHTmVN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026

Casemiro le ganó la marca a la defensa del Cruz Azul dentro del área y con un remate de cabeza mandó el balón al segundo poste de la portería de Kevin Mier para aumentar la ventaja de Las Garzas en el compromiso. La Máquina solo respondió con un tiro de Paradela que pasó por un lado del marco de St. Clair.

Leo Messi llegó a 100 anotaciones con el Inter Miami en todas las competiciones y aumentó su marca personal a 929 goles. Lo interesante de esta anotación es que su primer tanto con Las Garzas fue hace tres años y también se lo marcó a La Máquina.

Fue la octava edición de la Campeones Cup en la historia y la cuarta victoria para un equipo de la Major League Soccer. El Inter Miami se une al Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC como los clubes que han sido campeones. Mientras que América, Toluca y Tigres en dos ocasiones son los clubes que han levantado este cetro por parte de la Liga MX.

Este es el cuarto título en la historia del Inter Miami. La Campeones Cup se une a la Supporters’ Shield, la MLS y la Leagues Cup.

DCO