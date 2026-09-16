Guadalajara Open 2026: Resumen de la actividad del 16 de septiembre; ganadoras y clasificadas a cuartos de final

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez festejan su pase a semifinales de dobles del Guadalajara Open 2026.

La actividad del 16 de septiembre en el Guadalajara Open 2026 dejó a la española Cristina Bucsa como la única tenista con vida en singles y dobles del torneo que se realiza en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, Jalisco.

La afincada en Cantabria ya había conseguido su boleto a cuartos de final en singles gracias a su triunfo sobre la húngara Panna Udvardy, y este miércoles logró su boleto a semifinales de dobles junto con la estadounidense Nicole Melichar-Martínez, luego de que superaron a la pareja conformada por la rusa Irina Khromacheva y la estadounidense Caroline Dolehide.

Precisamente Caroline Dolehide, finalista del Guadalajara Open en la edición de 2023, fue la cara opuesta de la moneda al quedar eliminada este 16 de septiembre también en singles, luego de ser vencida por la polaca Magdalena Frech en octavos de final.

Clasificadas a cuartos de final este 16 de septiembre

Magdalena Frech (Eliminó 6-4 y 6-3 a Caroline Dolehide)

Iva Jovic (Venció 7-6 y 6-4 a Zeynep Sonmez)

Liudmila Samsonova (Derrotó 7-6, 2-6 y 7-6 a Kayla Day)

Marta Kostyuk (Avanzó por retiro de Taylor Townsend por enfermedad)

Se retrasa debut de Marta Kostyuk en el Guadalajara Open

Uno de los principales atractivos para este 16 de septiembre en el Guadalajara Open 2026 era el debut de la ucraniana Marta Kostyuk, la primera sembrada del torneo en suelo mexicano.

Sin embargo, la número 10 del mundo no pudo tener su primer partido en el Centro Panamericano de Tenis luego de que su rival de octavos de final, la estadounidense Taylor Townsend, causó baja de la competencia por enfermedad.

Es por esa razón que Marta Kostyuk debutará en el Guadalajara Open 2026 hasta este jueves 17 de septiembre, cuando mida fuerzas ante la rusa Liudmila Samsonova en cuartos de final.

EVG