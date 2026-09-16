Guadalajara Open 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los juegos de este 17 de septiembre

Magdalena Frech es una de las que buscará su pase a las semifinales del Guadalajara Open 2026 este 17 de septiembre.

Este jueves 17 de septiembre se juegan los partidos correspondientes a los cuartos de final del Guadalajara Open 2026, torneo que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis localizado en Zapopan, Jalisco.

La actividad comienza con el encuentro entre la española Cristina Bucsa y la checa Sara Bejlek. A ese duelo le sigue uno que puede ser considerado una final adelantada, pues se enfrentan las dos últimas campeonas del certamen, la polaca Magdalena Frech y la estadounidense Iva Jovic.

Magdalena Frech se alzó con el trofeo del Guadalajara Open en la edición de 2024 al vencer a la australiana Olivia Gadecki; mientras que Iva Jovic se coronó en la justa de 2025 luego de superar en la final a la colombiana Emiliana Arango.

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¿Dónde pasan los juegos del Guadalajara Open 2026?

Los partidos de este jueves 17 de septiembre en el Guadalajara Open 2026 comienzan a las 13:00 horas del Centro de México. La transmisión de todos los juegos del torneo en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan va en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Juegos del 17 de septiembre en el Guadalajara Open 2026

Cuartos de final singles

Cristina Bucsa vs Sara Bejlek: 13:00 horas (hora estimada)

Magdalena Frech vs Iva Jovic: 14:10 horas (hora estimada)

Marta Kostyuk vs Liudmila Samsonova: 17:00 horas (hora estimada)

Peyton Stearns vs Sloane Stephens: 18:10 horas (hora estimada)

Semifinales dobles

Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez vs Maria Kozyreva y Maia Lumsden

Duelo estadounidense en el Guadalajara Open 2026

La actividad de cuartos de final del Guadalajara Open 2026 concluirá con el enfrentamiento entre las estadounidenses Peyton Stearns y Sloane Stephens.

Antes de ese cotejo será el turno de ver debutar a la ucraniana Marta Kostyuk, la mejor sembrada de la justa y quien accedió automáticamente a cuartos de final tras la baja por enfermedad de la estadounidense Taylor Townsend.

Liudmila Samsonova será la primera contrincante de Marta Kostyuk en el Guadalajara Open 2026, certamen al que la número 10 del ranking de la WTA llega como la principal favorita para coronarse.

Se definen primeras finalistas de dobles en Guadalajara

Este jueves 17 de septiembre también se define a la primera pareja finalistas en el torneo de dobles del Guadalajara Open 2026.

La española Cristina Bucsa, quien también sigue con vida en singles, y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez miden fuerzas ante la dupla conformada por la rusa Maria Kozyreva y la británica Maia Lumsden.

EVG