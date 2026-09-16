Guadalajara Open 2026: Iva Jovic arranca defensa de su título con sufrido triunfo sobre Zeynep Sonmez

La turca Zeynep Sonmez exigió de más a Iva Jovic, pero la estadounidense se impuso por 7-6 y 6-4 después de dos horas y nueve minutos para un exitoso debut en el comienzo de la defensa de su título en el Guadalajara Open, torneo que ganó por primera vez el año pasado.

La número 16 del mundo en el ranking mundial de la WTA, segunda sembrada en el torneo que se celebra en el Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, clasificó su pase a los cuartos de final, fase en la que se medirá ante la polaca Magdalena Frech.

Iva Jovic defeats her bestie Zeynep Sönmez 7-6, 6-4 🙌



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Primer set de contrastes para Iva Jovic ante Zeynep Sonmez

El primer set fue de contrastes para Iva Jovic, quien ganó en tie break pese a que llegó a estar con ventaja de cuatro games a cero, lo que hacía suponer que tendría una tarde tranquila y un triunfo rápido en el Estadio Skarch, la cancha principal del Guadalajara Open 2026.

Posteriormente, la oriunda de Los Ángeles, California, estuvo adelante por 5-2, pero entonces vino la feroz reacción de la turca, quien se desenvolvió de mejor manera y ligó cuatro games para darle la vuelta a la pizarra ante la incredulidad de los aficionados y de su rival.

Zeynep había hecho lo más complicado y con su saque tenía la oportunidad de sentenciar la manga, pero le rompieron el set y tuvieron que irse a muerte súbita, donde Jovic fue mejor y tuvo tres puntos para definirlo, su rival resistió dos, pero el tercero fue definitivo para la ventaja de la vigente monarca.

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Iva Jovic reacciona en la segunda manga y se impone

En la segunda manga, Zeynep Sonmez comenzó bien con su servicio, pero Iva Jovic demostró por qué está mejor ubicada en el ranking de la WTA e hiló cuatro games con dos quiebres incluidos para adelantarse 4-1.

Pero Zeynep, así como ocurrió en el primer set cuando estaba en desventaja, volvió a mostrar resistencia y capacidad de reacción con dos games para acercarse 4-3.

En el décimo game del segundo set Jovic se adelantó 40-0 y tuvo tres oportunidades para sentenciar el partido, pero la turca, aguerrida en todo momento, salvó dos, aunque el tercero fue el definitivo para que la estadounidense comenzara con triunfo la defensa de su título y asegurará su boleto a los cuartos de final.

EVG