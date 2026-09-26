¡Caos en el Gran Premio de Azerbaiyán! Todos los pilotos que abandonaron la carrera de la F1

El Gran Premio de Azerbaiyán de F1 fue un caos total, pues se tuvieron varias banderas rojas y safety cars, además de numerosos abandonos en la carrera, lo que ayudó a que el mexicano Checo Pérez terminara lejos del fondo de la parrilla.

Pérez Mendoza arrancó en la última posición del gran premio en Bakú, pero logró terminar 15, lo que significa que remontó siete lugares. Pero se vio beneficiado porque seis pilotos quedaron eliminados de la carrera.

The @MercedesAMG Safety Car is still on track...



Here's the state of play after all the pit stops 👇#F1 #AzerbaijanGP | LAP 33/51 pic.twitter.com/eERAjWTmPE — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

El accidente que afectó más la carrera fue cuando Alex Albon se impactó con lo muros de contención y se desplegó el coche de seguridad. Gracias a ese momento George Russell aprovechó para luchar por la primera plaza del evento. Inmediatamente después de Albon hubo otra detención.

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No había pasado mucho cuando Albon, de Williams, tuvo su error al bloquear frenos y Franco Colapinto bloqueó los frenos, provocando un efecto en cadena que dejó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y al británico Lando Norris, de McLaren.

Los problemas en el GP de Azerbaiyán empezaron temprano

La primera bandera amarilla del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 se presentó en la vuelta 9, tan solo en el arranque de las acciones. Sucedió cuando Aston Martin ordenó a Lance Stroll que se detuviera por un problema de presión de agua en el monoplaza.

El piloto canadiense llevó su coche a un sitio en donde se pudiera detener y así evitar la interrupción de la carrera. El buen criterio del conductor de Aston Martin evitó que se tuviera que utilizar un coche de control de carrera.

También Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez en Cadillac, chocó contra el muro, pero no se presentó bandera amarilla y el piloto finlandés pudo seguir en competencia.

Pilotos que abandonaron el GP de Azerbaiyán de F1

Franco Colapinot

Pierre Gasly

Lando Norris

Alex Albon

Fernando Alonso

Lance Stroll

Albon had a lock-up which sent him crashing into the barriers



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¿Cuál es la siguiente carrera en la F1?

Tras la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán, la actividad de la Fórmula 1 (F1) 2026 continúa en el Medio Oriente, donde el próximo fin de semana se realiza el Gran Premio de Baréin.

El Circuito de Sepang recibe el Gran Premio de Baréin del viernes 2 al domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo la decimosexta carrera de la temporada en curso.

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