Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de George Russell en el Gran Premio de Azerbaiyán

George Russell se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú, para sumar su octava victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero que con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las ocho paradas que quedan en la temporada.

Win in Baku for George 🏆



Solid points from Kimi heading into the rest of the triple header 🔜 pic.twitter.com/KrRUWqHNre — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26, 2026

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos

George Russell (Mercedes) – 236 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos

Lando Norris (McLaren) – 186 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 37 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

LIGHTS TO FLAG WIN FOR GEORGE IN BAKU ☝️🩵 pic.twitter.com/jWyR3lfqTo — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26, 2026

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia

Mercedes - 503 puntos

Ferrari - 358 puntos

McLaren - 306 puntos

Red Bull Racing - 230 puntos

Racing Bulls - 77 puntos

Alpine - 68 puntos

Haas - 21 puntos

Audi - 17 puntos

Williams - 11 puntos

Aston Martin - 3 puntos

Cadillac - 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de George Russell en Azerbaiyán, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang. La carrera de este evento será el domingo 4 de octubre en punto de las 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

DCO