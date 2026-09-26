Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de George Russell en el Gran Premio de Azerbaiyán

George Russell se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú, para sumar su octava victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero que con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las ocho paradas que quedan en la temporada.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 37 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia
- Mercedes - 503 puntos
- Ferrari - 358 puntos
- McLaren - 306 puntos
- Red Bull Racing - 230 puntos
- Racing Bulls - 77 puntos
- Alpine - 68 puntos
- Haas - 21 puntos
- Audi - 17 puntos
- Williams - 11 puntos
- Aston Martin - 3 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de la F1 2026 tras el Gran Premio de Azerbaiyán?
Tras la histórica victoria de George Russell en Azerbaiyán, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang. La carrera de este evento será el domingo 4 de octubre en punto de las 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
DCO