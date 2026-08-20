Hormiga González confirma su fichaje con el Olympiacos: “Voy al club más grande de Grecia”

El delantero mexicano Armando Hormiga González fue visto en el aeropuerto de Guadalajara antes de viajar a Grecia para oficializar su fichaje con el Olympiacos y antes de su partida aseguró que ir al equipo más grande del futbol helénico fue clave.

“El dinero no es lo primordial para mi. Lo primordial es lo futbolístico y este proyecto me gustó, es un gran club, el más grande de Grecia, que siempre compite por competencias europeas”, comentó La Hormiga mientras llevaba sus maletas para emprender el largo viaje a Europa.

Va a festejar antes un título en Grecia que sus compañeros en Chivas... https://t.co/7nMeEmKksr — Kery! (@KeryNews) August 20, 2026

Armando González, de 23 años, vivirá su primera experiencia en el futbol de Europa y su destino es el Olympiacos, el equipo más ganador y dominante de Grecia.

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“My contento, gracia a Dios que me da la oportunidad de ir allá y dar todo lo que tengo. Es un sueño, todos los jugadores quieren estar en las mejores ligas, es un paso importante para mi carrera, así lo quise”, indicó.

El Olympiacos mandó, de acuerdo con reportes de medios nacionales, hasta tres ofertas a la directiva del Club Deportivo Guadalajara y al parecer la última se acercó a las pretensiones que tenían los rojiblancos.

“Hablé con Amaury (Vergara) y agradecido con la directiva de Chivas por lo que hicieron por mi, por darme la oportunidad, por permitir jugar a nivel profesional. Solamente tengo palabras de agradecimiento para Amaury, Gabriel Milito, la directiva”, dijo antes de dejar Chivas.

La Hormiga González tuvo dos torneos a muy alto nivel, en donde incluso fue campeón de goleo, pero no pudo conquistar un campeonato con el Rebaño Sagrado. A pesar de ello, comentó que todos dentro del club tapatío trabajan para el titulo.

Incluso dijo que en un futuro, cuando regrese a Chivas, su objetivo es sumar un trofeo: “Es un objetivo en un futuro (ser campeón), lo haré bien en Europa, regresaré a Chivas y se dará el titulo. Todos están trabajando para ser campeones, vamos por buen camino”.

Para terminar, el seleccionado mexicano en la Copa del Mundo 2026 dijo estar “muy ilusionado, con mucha ansias y emoción de jugar” en Europa con el Olympiacos. “Agradecido con la afición que es Chivas, espero volver y agradecido por el amor”.

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