Sorteo Champions League: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el evento que define los cruces de la Liga de Campeones

El sorteo de la Champions League definirá los partidos de la fase de liga.

La Champions League está a unas semanas de iniciar y este jueves la UEFA definirá los ocho partidos de cada uno de los 36 clubes participantes para la fase de liga del torneo internacional. Como es una costumbre la tecnología definirá los compromisos para que los equipos del mismo país no se encuentren en la primera ronda.

El Grimaldi Forum de Mónaco será el encargado de albergar el sorteo de la UEFA Champions League para que los clubes conozcan a sus ocho rivales en busca de avanzar a la ronda de eliminación directa. El Paris Saint-Germain será el equipo a vencer este año al ser el actual bicampeón del certamen y estar en busca de conseguir un tricampeonato de la mano de Luis Enrique.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la UEFA Champions League, el cual definirá todos los partidos de la fase de liga, se llevará a cabo este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco. El evento está programado para comenzar en punto de las 10:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por FOX One y TNT Sports.

Fecha : jueves 27 de agosto

Hora : 10:00

Lugar : Grimaldi Forum

Transmisión: FOX One y TNT Sports

El Sabah clasificó por primera vez en su historia a la Champions League

Como cada año, se lleva a cabo al torneo de clasificación a la fase de liga de la Champions League y esta temporada el Sabah de Azerbaiyán logró su pase al certamen internacional tras vencer al Hapoel Be’er Sheva en la última ronda de clasificación.

Lo interesante de este equipo es que tiene un valor de 17 millones de euros y se creó hace apenas nueve años, en 2017, pero esta campaña uno de los grandes de Europa tendrá que viajar a Bakú para enfrentarse ante el Sabah.

También el Bodo/Glimt logró clasificarse a la fase de liga de la Champions League. El equipo que enamoró a los aficionados a este torneo y que se convirtió en el caballo negro de la campaña pasada, volverá a participar en el certamen internacional.

DCO