¿Norma Palafox y Jenni Hermoso, juntas? Esta es la publicación que desató rumores

Desde hace unos años existen rumores sobre una posible relación amorosa entre las futbolistas Norma Palafox y Jenni Hermoso, y una reciente publicación filtrada apunta incluso a una pedida de mano.

En redes sociales se desataron de nueva cuenta los rumores sobre una posible relación entre Norma Palafox y Jenni Hermoso, pues filtraron una fotografía en la que se puede ver la supuesta propuesta de matrimonio.

La publicación original ya no se encuentra disponible en redes sociales; sin embargo, las y los aficionados del futbol femenil lograron rescatar una captura de pantalla, y en esta se puede apreciar lo que parece el momento en el que se dió la entrega de anillo de compromiso.

Hasta el momento este suceso y la posible relación amorosa entre Norma Palafox y Jenni Hermoso no ha sido confirmada por las jugadoras, por lo que esto se trata de un rumor que ganó notoriedad en redes.

Supuesta propuesta de matrimonio de Norma Palafox y Jenni Hermoso ı Foto: Redes Sociales

Videos de Norma Palafox y Jenni Hermoso

Norma Palafox y Jenni Hermoso han sido vistas públicamente en numerosas ocasiones compartiendo momentos llenos de alegría y cercanía, por lo que los rumores de un noviazgo no son recientes.

Incluso en noviembre del 2025, cuando el Tigres se llevó el título de la Liga MX Femenil, se observó un cálido abrazo entre Jenni Hermoso y Norma Palafox, lo que llevó a los hinchas presentes a gritarles “beso, beso”.

Normal Palafox y Jenni Hermoso han compartido numerosos videos juntas, incluyendo uno viral en el que ambas realizaron el trend “Una de aquí”, compartiendo cosas que ambas hacen a modo de burla.

Norma Palafox compartió un video con flores y un globo que recibió como regalo en su cumpleaños, y los internautas no dudaron en dejarle comentarios como “que detallista es Jenni Hermoso”.

Los seguidores de ambas futbolistas guardan los momentos que publican juntas, pues compartieron un video en el que aparecen las futbolistas en un concierto muy felices, cantando la canción “La Bikina”.

También lograron rescatar la felicitación de cumpleaños que publicó Norma Palafox para Jenni Hermoso, en la que escribió “a la mejor cuenta chistes. A la que se sabe todas las canciones del mundo. A la que siempre saca una sonrisa. Te quiero”.

Felicitación de Norma Palafox a Jenni Hermoso ı Foto: Redes Sociales

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