Vanessa Martínez va por el oro en Santo Domingo 2026 y sueña con el título del mundo para México Femenil

México Femenil Sub-23 va por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 buscará el tetracampeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando enfrente a Colombia en la gran final de Santo Domingo 2026. La meta para la entrenadora Vanessa Martínez es claro, conquistar la presea dorada y de paso dejar como legado el camino para conseguir un título del mundo.

De cara a la gran final regional en República Dominicana, la estratega del Tricolor Femenil atendió a los medios de comunicación y dijo “estoy muy orgullosa del grupo, de cada jugadora, por su compromiso. Vamos por esa medalla de oro”, aseguró Martínez, quien dijo que su legado será acercar a México a un título mundial, ya sea en categorías menores o en la mayor.

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Así se jugará la 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥.👀 ¡Vamos con todo! 💪 pic.twitter.com/IpfMWaVCk1 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 5, 2026

“El legado que me gustaría dejar es que soñemos en grande y que creamos que México puede ser campeón del mundo, yo auguro que en las categorías juveniles o en la mayor seremos campeonas del mundo”, aseveró.

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“Tenemos la calidad, debemos seguir trabajando, vamos bien, pero debemos seguir creciendo y promoviendo el desarrollo de nuestras jugadores, creando esos procesos que las van a preparar para esos momentos. Este torneo es uno de esos pasos que preparan a esta generación”, sentenció sobre el futuro de México en el panorama internacional del futbol femenil.

México por un oro en JCC en Santo Domingo 2026

México Femenil ya sabe lo que es jugar ante Colombia en este mismo certamen, pues en la fase de grupos chocaron con victoria por 1-0 de las aztecas. Además, estas mismas selecciones se enfrentaron en la final de los Centroamericanos de Veracruz 2014.

#Sub23 | 🇲🇽🔥 ¡El gol del tiempo extra tiene nombre!



Andrea Frías nos da la ventaja 2-1 en esta semifinal de los #JCC2026. ⚽ pic.twitter.com/LAxssdIPdc — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 5, 2026

“Es un torneo donde la presión y nervios son difíciles de controlar. Es el primer torneo oficial para esta categoría, vamos desarrollando las estrategias para controlar los nervios”, dijo la entrenadora.

México derrotó 4-1 a El Salvador en tiempos extra en las semifinales del certamen. Como dijo la estratega, el equipo ha ido en el torneo de menos a más y eso se nota en los partidos, pero confía en que su equipo ha aprendido la lección de competir con selecciones que le complican.

“Vamos de menos a más y estamos trabajando la parte mental para que nuestros inicios de juego sean mas intensos y desde el principio podamos imponer nuestro futbol”, dijo Martínez, quien le dio su justa importancia al nivel de los contrincantes. “Darle crédito a los rivales que nos han complicado los partidos. Estamos aprendiendo a controlar esa presión que te da este tipo de torneos”.

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