Tremenda batalla campal se armó en un partido de la Champions League entre Fenerbahce y Lyon (VIDEO)

Tremenda riña se suscitó en el partido entre el Fenerbahce y el Lyon.

Una gresca empañó el triunfo de Fenerbahce en la cancha de Lyon, donde el conjunto turco aseguró su plaza en la ronda inicial de la Champions League, lo mismo que el Viking de Noruega, el AEK Atenas de Grecia y el Slovan Bratislava de Eslovaquia.

La riña posterior al partido comenzó después de que el francés Mattéo Guendouzi, centrocampista del Fenerbahce pareció burlarse de los aficionados del Lyon que permanecían en las gradas. El futbolista del conjunto turco fue parte del Olympique Marsella, acérrimo rival del Lyon en Francia.

Al parecer, una persona con indumentaria del Lyon en el campo se molestó y arremetió contra los jugadores del Fenerbahce, lo que desató la pelea cerca de las puertas de cristal que llevan a los vestuarios.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, ya que mientras los jugadores de ambos clubes intentaban golpearse entre sí, la seguridad del estadio no dejaba de correr de un lado a otro intentando detener la riña. La UEFA aún no ha hecho oficial algún castigo para los dos equipos.

Previo al compromiso, en el calentamiento, el mediocampista Mattéo Guendouzi comenzó a encararse y enfrascarse con la afición del Lyon que estaba en las gradas. Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en el que el francés le mostró el dedo medio a los fans.

🎥 Lyon-Fenerbahçe maçı sonrasında TV’ye yansımayan koridordaki kavganın görüntüleri! pic.twitter.com/3H44ZTUOgU — Spor Bülteni (@sporbultenicom) August 26, 2026

Quedaron definidos los últimos invitados a la fase de liga de la Champions League

Se definieron las últimas cuatro plazas disponibles para la fase de liga. El Viking se declaró listo para debutar en la competición propiamente dicha tras eliminar al Dinamo Zagreb con el triunfo de 3-1 conseguido para avanzar 5-3 en el global.

El AEK Atenas aplastó 4-0 en casa al Levski Sofía tras un empate sin goles en la ida. El Slovan de Bratislava necesitó tiempo extra para derrotar 2-1 como visitante al Celje y avanzar 3-2 en el global.

La escuadra ateniense no se había clasificado desde 2018-19. El Sabah, el Bodø/Glimt y el LASK habían avanzado el martes pasado.

Fenerbahce superó la fase previa por primera vez desde 2008-09 con un global de 3-2 tras imponerse 2-1 en Lyon. Quedó así completo el grupo de participantes en la fase de liga del máximo certamen europeo de clubes.

DCO