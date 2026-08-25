León humilla al Real Salt Lake y se instala en las semifinales de la Leagues Cup; resumen y goles

Diber Cambindo celebra uno de sus goles en el triunfo de León sobre Real Salt Lake.

El León goleó 3-0 al Real Salt Lake para convertirse en el segundo semifinalista de la Leagues Cup. El partido se efectuó en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado. Los Panzas Verdes esperan al ganador del cotejo entre Toluca y Austin, que miden fuerzas en New Jersey este miércoles 26 de agosto.

La Fiera se puso al frente al minuto 21 por conducto del colombiano Diber Cambindo, quien definió con un toque de zurda en el área tras ser asistido por Iván Moreno.

¡Ruge La Fiera! 🦁



El delantero colombiano Diber Cambindo apareció para abrir el marcador a favor de @clubleonfc ⚽️



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¡Cabezazo y gol de @clubleonfc! 💚



Sebastián Vegas ganó por arriba en el área para marcar el segundo de La Fiera 🦁



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¡Doblete de Diber Cambindo! 🇨🇴



El colombiano vuelve a aparecer para marcar el tercero de @clubleonfc en los Cuartos de Final de #LeaguesCup2026 🦁



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Con la necesidad de igualar los cartones, el equipo de Sandy, Utah, adelantó sus líneas. Sergi Solans tuvo oportunidades a los minutos 53 y 54, su primer disparo fue bloqueado y el segundo atajado por Óscar García.

León define el encuentro en el complemento

Pero La Fiera no dejó que el Real Salt Lake se adueñara del esférico y comenzó a controlar el mismo en busca de aumentar la diferencia y liquidar el encuentro.

Y lo consiguió con las anotación de Sebastián Vegas al 66′, y para hacer más patente la superioridad Diber Cambindo logró su segunda diana de la noche al minuto 72, tras quitarse al portero brasileño Rafael Cabral, para el 3-0 definitivo.

¿Contra quién va León en la Leagues Cup?

Después de dejar en el camino al Real Salt Lake, el León espera al vencedor del encuentro entre Toluca y Austin FC.

El cotejo entre los Diablos Rojos y los de Texas se realizará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

EVG