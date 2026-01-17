Ni el Everest ni Suiza... es el Nevado de Toluca

El marcado descenso de temperatura de la temporada trajo consigo postales invernales como la del volcán Xinantécatl, que ya se aprecia cubierto de nieve.

Las rachas de viento de este cierre de semana ocasionadas por el frente frío 28, abrieron la vista al Nevado de Toluca, que amaneció con hielo en sus colinas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la entrada del frente frío número 29 durante la tarde de este viernes, cuyo ingreso fue en la frontera norte y noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, con fuertes rachas de viento.

El Tip: Volcán Xinántecatl presentó una capa de nieve en su cumbre, por las bajas temperaturas del Valle de Toluca. Se espera que persistan con la llegada del frente frío número 29.

Derivado de esto, el SMN pronosticó condiciones meteorológicas adversas para el fin de semana, al esperar que el ambiente permanezca con condiciones de muy fría a gélidas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Reportó que se esperan bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones, incluido el Valle de México; para el domingo se pronostica la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

28 es el frente frío que ocasionó bajas temperaturas en el Edomex

Asimismo, se prevé un nuevo evento de Norte con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y durante el domingo con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, es decir Oaxaca y Chiapas, y de 60 a 80 km/h en Veracruz.

Se pronosticaron lluvias y chubascos en las mencionadas regiones, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

“La masa de aire polar asociada al frente, ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas vespertinas sobre el norte, noreste y oriente del país; así como un nuevo evento de ‘Norte’ de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz extendiéndose la madrugada del domingo al Istmo y Golfo de Tehuantepec; así como oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la noche en las costas de Tamaulipas y Veracruz.