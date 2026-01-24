Alex Honnold, considerado uno de los escaladores más audaces del mundo, vuelve a desafiar los límites de la gravedad al subir el Taipei 101, uno de los edificios más altos de Asia, sin cuerdas ni arneses.

Millones de espectadores podrán seguir cada movimiento del atleta estadounidense a través de la transmisión en vivo que hará Netflix.

Sin embargo, los logros de este hombre que ha redefinido la escalada libre no serían posibles sin su esposa, Sanni McCandless Honnold, quien ha sido un apoyo constante en su carrera y en su vida familiar. Conoce a esta bella atleta, con quien tiene dos hijas.

¿Quién es la esposa de Alex Honnold?

Cassandra Sanni McCandless Honnold es la esposa de Alex Honnold. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos y es estudió Psicología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Conoció a Alex Honnold en 2015 durante una firma de libros. Se casaron en 2020 y actualmente son padres de dos hijas pequeñas, quienes también son parte de sus aventuras de escalada.

Sobre su vida profesional, se sabe que es coach de vida certificada y cofundadora de Outwild, una organización dedicada a fomentar la aventura al aire libre y la construcción de comunidades con propósito. Se encargan de realizar retiros y compartir experiencias donde se reflexiona sobre la vida y se comparte tiempo con la naturaleza.

Igual que Alex Honnold, también es escaladora y apareció en el documental ganador del Oscar Free Solo, donde se mostró su relación con Alex y su papel como apoyo emocional en momentos de gran tensión.

Además, Sanni McCandless Honnold ha modelado y ha sido el rostro de varias marcas de ropa deportiva.

¿Dónde ver y a qué hora la escalada de Alex Honnold al Taipei 101?

Puedes ver el Skyscraper Live a través de Netflix, habrá una transmisión global en vivo hoy sábado 24 de enero de 2026 a las 7:00 pm (hora del centro de México).

La transmisión mostrará el ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, un rascacielos de 508 metros y 101 pisos que se ubica en Taiwán, desde múltiples ángulos y cámaras, por lo que tendrás experiencia inmersiva.

La hazaña, titulada Skyscraper Live, estaba programa originalmente para el viernes 23 de enero, sin embargo, la lluvia y el viento fueron impedimento para que el deportista pudiera subir el edificio con la seguridad que requiere el evento. No puedes perderte esta proeza, será un hecho histórico.