¿Por qué México no fue al Mundial de Italia en 1990?

En 1990 la Copa Mundial de Futbol de la FIFA se llevó a cabo en Italia, siendo el segundo país en ser sede mundialistas por dos ocasiones tal como México; sin embargo, la Selección Mexicana no formó parte de dicho torneo.

En el Mundial del 90 la final se disputó entre Argentina y Alemania Federal, dándole la tercera Copa Mundial al país europeo con un marcador 1-0 por un penal que se marcó a escasos minutos de que se diera final al partido.

Pese a que destacó por su organización, algunos expertos deportivos señalan que el Mundial de 1990 no es tan recordado por los aficionados del balón pie, pues durante este torneo de futbol no se contó con un gran número de goles, pues durante el mes que se desarrolló solamente se contabilizó un total de 115 goles.

Así concluía Italia 90… un

mundial trabado, defensivo, pero con esa magia insuperable de un campeonato disputado en Europa y para nosotros, vía satélite. pic.twitter.com/gfs03m75AV — Poncho Vera (@ponchovpof) June 4, 2026

El escándalo por el cual México no estuvo en el Mundial

La Selección Mexicana es conocida por ser uno de los equipos que logra clasificar durante las eliminatorias mundialistas; y pese haber obtenido el pase para formar parte de la Copa Mundial de 1990, un gran escándalo los descartó totalmente.

México consiguió su pase de clasificación luego de vencer a Guyana y Guatemala, pero un descubrimiento plasmado en el Anuario Oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) los sacó del Mundial.

Se descubrió el famosísimo “cachirulazo” de la sub 20, pues al menos cuatro jugadores de la Selección Mexicana habrían alterado el acta que constataba su edad, mientras que unos alteraron su edad por dos años, uno de estos la modificó hasta con siete años.

Pese a que este escándalo ocurrió en 1988, la sanción por parte de la FIFA determinó que la Selección Mexicana quedaba fuera de las competencias internacionales por dos años, por lo que no pudieron participar en el Mundial del 90.

Los deportistas conocidos como “Los cachirules” por este escándalo fueron expuestos por los periodistas Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, quienes señalaron a los siguientes jugadores por la diferencia de su edad:

Gerardo Jiménez, quien rebasaba el límite de edad por dos años José de la Fuente, quien rebasaba el límite de edad por dos años José Luis Mata, quien rebasaba el límite de edad por cuatro años Aurelio Rivera, quien rebasaba el límite de edad por siete años

Selección Mexicana de 1990 ı Foto: Redes Sociales

La Selección Mexicana juvenil de 1988 estaba conformada por los siguientes futbolistas:

Sergio Almaguer

Ricardo Cadena Martínez

Juan Carlos Chávez Zárate

Rodrigo Fernández

José de la Fuente Guzmán

Jordán Galarza

José Luis Gómez

José Luis González García

Hugo Guerrero

Gerardo Jiménez Cantú

Guillermo Loza

José Luis Mata Santacruz

José Antonio Noriega

José Luis Ortega

Aurelio Rivera Bueno

Marco Antonio Ruiz García

Rodolfo Sánchez

Pedro Serrano

Francisco Soto

Selección Juvenil mexicana /Pumas en el torneo Esperanzas de Toulon en Francia en 1988.



La foto nos la compartió @RAMONRAYA23 a quien agradezco de todo corazón. Nos preguntó si podíamos darle color junto a otra foto.

Les comparto la primera. Ya estoy trabajando en la segunda. pic.twitter.com/9EsJpan9LZ — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) February 5, 2023

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