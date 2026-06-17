Donald Trump e Irán firman memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron un memorándum de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Irán.

El memorándum ya había sido firmado digitalmente el domingo por el vicepresidente JD Vance y el jefe de la delegación negociadora iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en presencia de Trump, según informó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota a través de los medios estatales y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zurich.

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“El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, afirmó Baghaei.

Terminan 3 meses y medio de guerra entre Estados Unidos e Irán

La firma conjunta de Donald Trump e Irán busca pacificar las zonas afectadas por el conflicto bélico de manera inmediata.

El memorándum establece, en 14 puntos, los lineamientos políticos iniciales para instrumentar la paz duradera dentro del territorio iraní. Además, el acuerdo de Paz también alcanza al Líbano.

La firma del memorándum de entendimiento se alcanzó después de meses de negociaciones mediadas por Pakistán y puso fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

En la Guerra, en la que también participó Israel, murió el ayatolá de Irán, Ali Jamenei, al comienzo del conflicto bélico. Su hijo quedó al frente de la nación persa.

Manifestantes sostienen fotografías del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. ı Foto: Reuters

Inicia periodo para levantar sanciones y retirar tropas

Ahora, corren 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

En ese lapso, Irán debe garantizar el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantar en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300 mil millones de dólares.

Con información de Reuter y EFE.

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JVR