Expediente Irán Una paz a dos firmas

La relación entre Trump y Netanyahu ha entrado en una zona pantanosa: sin que medie una ruptura estratégica, asoma una divergencia sobre quién tiene derecho a poner fin a la guerra. Trump aspira a convertir el memorando con Irán en un trofeo presidencial —60 días de cese al fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, el alivio de sanciones, la descompresión energética—, mientras Netanyahu libra una batalla más callada: impedir que esa paz se vuelva una camisa de fuerza para Israel.

La tensión no anida en la alianza, sino en el control del desenlace. Washington contempla el acuerdo como una arquitectura de salida que abarata el petróleo, atenúa el riesgo en el Golfo y traslada la guerra a la verificación; para Trump, un Ormuz abierto es la prueba de su eficacia. La caída del Brent tras el anuncio no fue un dato financiero, sino el mercado dictaminando que la guerra se resolvió en el mar.

Hay, sin embargo, una mano menos visible: Qatar. Fue Doha, no Washington, quien hilvanó el entendimiento final, y no por generosidad: comparte con Irán el mayor yacimiento de gas del planeta, y cada misil amenaza la renta que lo sostiene. Su mediación es interés propio —estabilizar el Golfo para blindar su gas—: Trump cobra el dividendo político y Qatar el económico.

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Netanyahu lo leyó de otra manera. El memorando le sirve si consolida la degradación de Irán, pero amenaza si congela prematuramente su libertad de acción. De ahí su cautela: sin romper con Trump ni impugnar el acuerdo, dejó sentado que Israel no conoce el instrumento ni se considera atado a sus términos, una frase que vale más que cualquier protesta; es, ante todo, una reserva de soberanía.

Y ese es el punto que ninguna negociación logra borrar: Israel es un Estado soberano, no un protectorado estadounidense; existió antes de Trump y seguirá existiendo después de él. Puede coordinar con Washington, pero no le delega la decisión última sobre su seguridad: el acuerdo marca el calendario de Trump, no la doctrina de seguridad israelí.

El punto más delicado es Líbano. Para Irán y Hezbolá, la paz exige que Israel evacúe las posiciones tomadas; para Netanyahu, retirarse por decreto sería ceder en la mesa lo conquistado en el campo. Trump reclama disciplina israelí para que el memorando nazca viable; Netanyahu sostiene presión militar para que el acuerdo no parezca dádiva a Teherán.

La pregunta de fondo no es si siguen siendo aliados — todavía lo son—, sino quién escribe los términos del último capítulo. Si Washington impone el ritmo, la guerra terminará en inspectores y sanciones; si Israel conserva su margen soberano, el acuerdo será apenas una tregua bajo vigilancia armada.

Porque la paz, esta vez, lleva dos firmas: la que figura en el documento y la que Israel le debe, antes que a nadie, a la seguridad de los suyos.