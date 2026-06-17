Mandatario asiste a diálogo con líderes

‘Hoy el mundo no es de izquierda, es la verdad; yo nunca fui de izquierda’: Lula da Silva | VIDEO

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que nunca fue de izquierda al quedar su micrófono abierto durante una conversación del G7

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en imagen de archivo.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en imagen de archivo. Foto›Reuters
Por:
Agencias .

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que nunca fue de izquierda al quedar su micrófono abierto durante una conversación del G7.

Hoy el mundo no es de izquierda, es la verdad. Yo nunca fui de izquierda, solo fui un dirigente sindical”, dijo el mandatario brasileño.

La afirmación de Lula se dio al Canciller alemán Friedrich Merz y a la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

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El presidente brasileño también defendió el pragmatismo y afirmó que “el mundo pertenece al camino del término medio”.

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FGR

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