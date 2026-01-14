Caen en Acapulco dos presuntos integrantes de ‘Los Rusos’ relacionados con extorsión y homicidios

En Acapulco, Guerrero, autoridades federales detuvieron a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y a Leonardo “N”, presuntos integrantes “Los Rusos”, grupo criminal vinculado a la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ambos fueron detenidos durante el cateo a un inmueble en la colonia Alfredo V Bonfil, tras labores de seguimiento y vigilancia. En el domicilio, autoridades aseguraron 100 dosis de cristal, medio kilo de la misma droga, así como un arma de fuego larga, tres cargadores, 30 cartuchos, una tableta electrónica, una laptop y cuatro equipos telefónicos.

Víctor Manuel “N”, de 59 años, y Leonardo “N”, de 20 años de edad, estarían relacionados con actividades de narcomenudeo, homicidios, extorsión y cobro de piso a empresarios y comerciantes de Guerrero. Además, son señalados como presuntos responsables de modificar vehículos para el traslado de armas y droga.

En un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N”, integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”.



De acuerdo con las fichas el Registro Nacional de Detenciones, fueron detenidos el pasado 10 de enero en un inmueble ubicado sobre la avenida Revolución, frente a Hotel Villas del Mar, y posteriormente trasladados a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guerrero.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), FGR, Guardia Nacional y de la SSPC.

