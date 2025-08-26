El Mayo pone en EU punto final a su historia criminal

Al declararse culpable de dos cargos de crimen organizado, Ismael El Mayo Zambada reveló que desde el inicio de su liderazgo en el Cártel de Sinaloa ha pagado a políticos, policías y mandos militares en México para operar de manera libre en el trasiego de drogas.

Ante el juez Brian M. Cogan, el narcotraficante admitió traficar 1.5 millones de kilos de cocaína entre 1980 y 2024, además de acumular millones de dólares por esa actividad, por lo que pidió perdón por el daño causado y aceptó el decomiso de 15 mil millones de dólares en activos, como parte del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

“Pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, señaló el capo.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Estados Unidos no ha entregado información nueva sobre la detención de El Mayo, a más de un año de que fue aprehendido en Texas.

Durante la audiencia efectuada en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, EU, El Mayo aceptó su responsabilidad de un cargo de conspiración de crimen organizado y otro por dirigir una empresa criminal continua. Por ello, recibirá una pena de cadena perpetua obligatoria y la sentencia será dictada el 13 de enero del 2026.

Tras aceptar el acuerdo de culpabilidad, el hombre de 75 años declaró: “Durante 50 años he dirigido una red criminal que yo lideré, llamada Cártel de Sinaloa (…) Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”.

El narcotraficante salió con el uniforme carcelario color naranja, un chaleco negro encima, con el cabello largo y totalmente cano, igual que la barba y el bigote abundantes. La audiencia duró alrededor de 45 minutos.

En una reseña de cinco minutos que llevaba preparada, dijo que “empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años y planté marihuana por primera vez. Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares”.

El Mayo, ayer, en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, EU.

Zambada García se había declarado no culpable de 17 cargos de narcotráfico y delitos relacionados, incluyendo el uso de armas de fuego y lavado de dinero en septiembre del año pasado, luego de que fue arrestado en Santa Teresa, Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador también del Cártel de Sinaloa.

El juez verificó el acuerdo del gobierno estadounidense con el acusado, pero no se revelaron de inmediato los detalles sobre las condiciones del mismo, más allá de que aceptaba declararse culpable y con ello anular su derecho a un juicio.

El juzgador hizo varias preguntas a El Mayo sobre su salud mental y física, incluyendo si había sido adicto a drogas o alcohol, a lo cual el acusado dijo “no, señor”. El acusado informó que tiene 75 años de edad y no 77, y que estudió hasta el sexto de primaria.

Cogan explicó al acusado que, al declararse culpable, perdía todos los derechos que constitucionalmente le otorga EU, para que el Departamento de Justicia, a través de sus fiscales, le probaran todos los ilícitos que le imputan.

“¿Entiende usted que está cediendo todos sus derechos, incluso a apelar por siempre la sentencia que se le imponga?”, preguntó el juez al acusado. “Sí, señor”, respondió el capo.

Los fiscales estadounidenses, encabezados por Joseph Nocella Jr., señalaron que bajo el liderazgo de Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, el Cártel de Sinaloa evolucionó de ser regional a convertirse en la organización de narcotráfico más grande del mundo.

Destacaron que El Mayo Zambada lideró un grupo criminal violento y altamente militarizado, con una fuerza de seguridad privada con armas potentes y un grupo de “sicarios” que llevaban a cabo asesinatos, secuestros y torturas, incluyendo el homicidio de su sobrino meses antes de su captura en julio del año pasado, además de que traficó cocaína, heroína y fentanilo a EU.

El acuerdo de culpabilidad, negociado tras la decisión de la fiscalía de no buscar la pena de muerte, permitirá a El Señor del Sombrero evitar un proceso prolongado. Renunció a sus derechos de juicio y apelación, asegurando que su declaración era un reconocimiento de medio siglo de actividad criminal.

El abogado del narcotraficante, Frank Pérez, afirmó que “la información de El Mayo se queda con El Mayo”, con relación a los señalamientos que hizo su cliente de haber pagado sobornos a políticos, militares y policías para operar libremente en el tráfico de drogas.

En entrevista al salir de la audiencia, expuso que su cliente no cooperará con información a Estados Unidos luego de que se declaró culpable. Añadió que “no gana nada”.

“Él no va a hablar de nadie, él no está cooperando con nadie (...) no va a cooperar”, respondió, ante la pregunta de si ofrecerá nombres de políticos con los que se involucró.

Sobre los nombres de estos políticos, el abogado señaló que esa información ya la tiene el gobierno estadounidense en otros juicios.

“Entonces, ¿por qué declararse culpable?”, preguntó un reportero después de que el abogado reiterara que no se está colaborando con el gobierno. “Porque es culpable”, respondió Frank Pérez.

Ismael Zambada quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo que, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a EU y entregarlo a las autoridades.

Guzmán López permanece detenido, pero actualmente también negocia un acuerdo de culpabilidad después de que su hermano Ovidio, alias El Ratón y extraditado al vecino país del norte el 15 de septiembre del 2023, hiciera lo propio en julio de este año.

...Y llama a La Chapiza y La Mayiza a parar violencia

Tras declararse culpable ante una corte federal de Nueva York por delitos de narcotráfico, Ismael Zambada García, El Mayo, hizo un llamado a las facciones de La Mayiza y La Chapiza, a cesar la violencia en Sinaloa por las disputas del territorio, ya que “nada se obtiene con el derramamiento de sangre”.

A través de su abogado, Frank Pérez, dio a conocer un breve comunicado donde pide evitar más enfrentamientos entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, y pidió a la gente mantener la calma.

“Mi cliente también es consciente del impacto de este caso en su estado natal de Sinaloa. Llama a la gente de Sinaloa a mantener la calma, a ejercer la restricción y a evitar la violencia.

“Nada se obtiene con el derramamiento de sangre; sólo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar en cambio hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, señaló Pérez.

Confesión de Zambada, una “victoria histórica”

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó como una “victoria histórica” para el gobierno de su país la declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada, quien, dijo, pasará el resto de su vida tras las rejas, donde morirá “y nunca más volverá a estar en libertad”.

En ese sentido, la funcionaria estadounidense reconoció la cooperación de México para poder juzgar al narcotraficante.

El Dato: Pam Bondi aseguró que El Mayo protegió su negocio del narcotráfico con violencia extrema, armas de nivel militar y con la contratación de sicarios para asesinar a sus adversarios.

“Queremos agradecer a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para llevar a todos estos líderes ante la justicia”, dijo, y aclaró que no daría detalles de alguna investigación.

En conferencia de prensa, declaró que el narcotraficante fue uno de los más prolíficos y poderosos traficantes de drogas en el mundo y recordó que fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán. “Ellos brutalmente asesinaron a numerosas personas e inundaron a nuestro país con drogas. Su reino de terror terminó”, manifestó.

“Anunciamos una victoria histórica para el Departamento de Justicia, el capo de la droga Ismael García, conocido como El Mayo, confesó una vida de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos, donde pertenece”, afirmó.

17 cargos enfrenta el narcotraficante en una corte de EU

Acompañada por el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, y altos funcionarios de la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés), FBI (Oficina Federal de Investigación, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, advirtió que en Estados Unidos “no descansaremos hasta que los estadounidenses estén a salvo de estos narcoterroristas. Ya no más”.

Añadió que “el reconocimiento de su culpa nos acerca un paso más a nuestro objetivo de eliminar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales transnacionales, que inundan a nuestro país con drogas, traficantes de personas y homicidas”.

“Con Donald Trump a cargo, el Departamento de Justicia trabaja hombro a hombro con todas las agencias de seguridad, para desmantelar estas bandas de narcoterroristas, que es lo que son: narcoterroristas”, insistió Bondi.

Zambada García está acusado de 17 cargos, como la dirección de una empresa criminal continuada, la importación de miles de kilos de cocaína y otros narcóticos, como fentanilo, metanfetamina, heroína y mariguana a Estados Unidos.

Además, la fiscal general de EU denunció que, “durante las últimas tres décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos. ¡No más! El Cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero bajo el liderazgo de El Mayo incursionó en la heroína y fentanilo, cuyos precursores químicos vienen desde China”.

La fiscal general de EU, Pam Bondi, ayer, en conferencia de prensa.

Ismael Zambada aceptó que conspiró en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico.

Bondi destacó que El Señor de Sombrero operó con impunidad a los niveles más altos del mundo del narcotráfico de México, “pagando sobornos a funcionarios gubernamentales, sobornando a funcionarios policiales; él controló a funcionarios corruptos y a funcionarios que protegían a sus trabajadores y sus embarques de droga que viajaban de México a nuestro país”.

Refirió que aún no han terminado de desmantelar a los grupos criminales del narcotráfico, por lo que, bajo las instrucciones de Trump, “vamos a continuar luchando hasta que cada líder del cártel esté tras las rejas en territorio estadounidense, en una cárcel estadounidense por el resto de sus vidas”.

El administrador de la DEA, Terry Cole, destacó que “esta declaración (de culpabilidad) no va a traer de vuelta a los chicos, pero envía un mensaje de que la DEA no va a parar, vamos a desmantelar sus redes y los vamos a someter a la justicia, uno a la vez”.

Añadió que “ningún jefe del cártel está fuera del alcance de la justicia. Al derribarlo, protegemos a las familias estadounidenses y cortamos el flujo de veneno. La DEA y nuestros socios no se detendrán hasta desmantelar todas las redes de cárteles”.

Por su parte, Joseph Nocella, fiscal federal del Distrito Este de NY, calificó la culpabilidad declarada como un día histórico, y con esa admisión “el Cártel de Sinaloa ha sido decapitado. Sus dos líderes y fundadores Joaquín Guzmán, también conocido como El Chapo, y ahora El Mayo, ambos han sido condenados”.

Agradeció a las agencias como la DEA, el FBI y de Seguridad Nacional estadounidenses, así como a sus aliados en el Gobierno de México, por la cooperación en materia de seguridad.

El director del FBI, Kash Patel, advirtió que el trabajo de la agencia no termina con esta declaración de culpabilidad, por lo cual, comentó, “seguiremos utilizando incansablemente todos nuestros recursos a nuestro alcance para frustrar al Cártel de Sinaloa y poner fin a sus operaciones de narcotráfico y la masacre que conlleva”.

No le preocupan a CSP los datos que dé el capo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que las afirmaciones que hará Ismael El Mayo Zambada tras declararse culpable en su audiencia de este lunes, generen alguna inquietud en su Gobierno.

Este 25 de agosto, el cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable formalmente ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, por los delitos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada, conocido como Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la fiscalía estadounidense anunció semanas atrás que renunciaba a pedir la pena de muerte para el acusado.

El Dato: México solicitó la extradición de Ismael El Mayo Zambada desde que fue detenido en EU el 25 de julio del 2024, tras haber sido llevado a aquel país “en contra de su voluntad”.

En febrero de este año, el narcotraficante pidió al Gobierno de México la repatriación inmediata que, de no atenderse, podría generar un colapso en la relación entre ambos países.

En su conferencia de prensa, se le preguntó a la mandataria: “¿Hay inquietud en su Gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo?”. A lo cual respondió con inmediatez: “No”.

Sheinbaum Pardo señaló que, en caso de que haya señalamientos contra México, se deberá proceder como dicta el procedimiento establecido para ello.

Ismael El Mayo Zambada, durante una audiencia en Nueva York, el pasado 15 de enero.

Enfatizó que lo que se apunte habrá de contar con pruebas y pasar por la Fiscalía General de la República (FGR).

“No. A ver; lo que vaya a declarar —y si lo plantea la fiscalía de Estados Unidos—, cualquier tema que tuviera que ver con México, tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República; hay un procedimiento”, dijo.

También comentó que, hasta ahora, las autoridades estadounidenses siguen sin dar la información que México le ha exigido sobre la captura que hizo del criminal, quien fue llevado desde territorio mexicano hasta aquel país en una operación unilateral e ilegal.

Respecto a la libertad condicional que se le otorgó a Julio César Chávez Jr., omitió opinar al respecto y señaló que es una decisión que tomó el juez y que los cuestionamientos al respecto debe responderlos la Fiscalía General de la República (FGR).

En otro tema, la próxima semana se prevé la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, para una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal anunció, durante su conferencia en Palacio Nacional, que se espera la visita del funcionario estadounidense en la primera semana del próximo mes y afirmó que la idea es que se firme el convenio de seguridad que está pendiente entre ambas naciones.

“Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre, es probable. Esta semana se confirma… Sí, esa es la idea (que se firme el acuerdo de seguridad)”, declaró.

Además, este 27 y 28 de agosto se espera la llegada de funcionarios brasileños, como los secretarios de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, con quienes también sostendrá una reunión.

Agregó que se sumarán 150 empresarios, quienes tendrán a su contraparte mexicana para el encuentro.

Dijo que “por ahora” no se abordará directamente una posible visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el enfoque de la conversación será el mecanismo para que ambas economías se fortalezcan.

“No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, va a ser un encuentro muy importante”, aseguró.

Prevén fricción con EU por dichos del narcotraficante

La información que proporcione Ismael El Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos va a generar fricciones con la administración de Claudia Sheinbaum, aseguró Javier Oliva Posada, experto en seguridad, al estimar que es probable que el cofundador del Cártel de Sinaloa tenga una condena menos dura que la que enfrenta El Chapo Guzmán.

Entrevistado en Al mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, consideró que será trascendente lo que pueda decir El Señor del Sombrero ante los fiscales estadounidenses, ya que es el “cabecilla” más relevante de este siglo junto con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El Dato: En 2021, Zambada advirtió, en entrevista con el periodista Diego Osorno, que EU declararía “terroristas” a los cárteles de la droga.

“En el derecho penal estadounidense un testimonio dado ante un jurado adquiere el nivel de prueba, como sucedió en el caso de (Genaro) García Luna, donde no se presentaron pruebas físicas.

“Lo que diga El Mayo Zambada delante del jurado va a adquirir un nivel de prueba para el sistema penal estadounidense, lo cual, desde mi punto de vista y es una obviedad, pero hay que decirlo, va a generar fricciones entre la Casa Blanca y Palacio Nacional”, subrayó.

El doctor en Ciencias Políticas de la UNAM explicó que, a diferencia del caso mexicano, donde en el sistema penal acusatorio primero se detiene a la persona y luego se presentan las pruebas, en el caso estadounidense primero son las pruebas y luego detienen al indiciado.

“Entonces, en este caso, hablando de un delincuente tan visible, pues obviamente lo que pueda decir de funcionarios locales, estatales o federales, desde luego que va a tener un impacto notable”, mencionó Oliva Posada.

Calificó como inusual que el gobierno estadounidense de Donald Trump o cualquier otro, negocien con terroristas, luego de que en febrero pasado declaró a varios cárteles mexicanos, junto con el Tren de Aragua y la M13 con ese estatus.

El especialista Javier Oliva, en imagen de archivo.

“Me parece que el Gobierno mexicano tiene todavía argumentos muy de peso para poder señalar un poco la postura ventajosa que está adquiriendo el gobierno de Donald Trump rumbo a la negociación del Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos”, comentó.

En ese sentido, manifestó que hay una cantidad importante de cabecillas criminales relevantes, como los hijos de El Chapo, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, de los Zetas, además de Servando Gómez, La Tuta, que van a estar suministrando esa información sobre las actividades de los cárteles mexicanos.

El especialista indicó que es probable que Trump utilice la información relevante de capos como El Mayo y El Chapo para lograr ciertas condiciones de ventajas orientadas a la negociación del T-MEC, sin dejar de lado, agregó, los temas migratorio y comercio.

“Es un complejo de problemas, migración, comercio, narcotráfico entremezclado que genera el clima de rispidez que estamos viendo en las relaciones bilaterales”, enfatizó.

Javier Oliva no descartó que la cadena perpetua sea aplicada a Zambada García por el tipo de cargos que le imputa EU; sin embargo, apuntó, no será en condiciones “tan astringentes como la que está viviendo Joaquín Guzmán”.

PAN ve nerviosismo por El Señor del Sombrero

Al hacer referencia a la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, dijo: “¡Por supuesto que están nerviosos (el oficialismo)! y por eso buscan catalizadores, y por eso buscan distractores, pero ¡qué bueno que esté ‘cantando’! porque, al final del día, lo que los mexicanos exigimos es transparencia, es saber quién ha actuado al margen de la ley; y —sea del partido que sea— se debe sancionar, se debe castigar”.

El excapo mexicano de la droga Ismael El Mayo Zambada, conocido también como El Señor del Sombrero, se declaró culpable, el lunes en Brooklyn, de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del cártel de Sinaloa y su papel en la inundación de drogas en Estados Unidos con cocaína, heroína y fentanilo.

El Dato: el director de de la DEA, Terry Cole, afirmó, ayer en conferencia de prensa que “con la confesión de El Mayo probamos que nadie está fuera de nuestro alcance”.

La legisladora consideró que “México no puede estar soportando más el pacto de impunidad que ha vivido durante mucho tiempo y que tiene al país en un ‘charco de sangre’, esa es la realidad”.

Respecto a las declaraciones de El Mayo, quien dijo que estuvo operando en colaboración, y que todo el dinero que él dio fue a los tres niveles de gobierno, “no se escapó ninguno”, la diputada panista dijo: “¡Gravísimo, gravísimo! y por eso nosotros hemos propuesto —una y otra vez, y lo seguiremos haciendo— que cuando haya elementos que comprueben que el crimen organizado se metió en las elecciones, sea motivo de nulidad”.

Aseguró que no puede haber gobiernos que le deban su encargo al crimen, ‘por eso está como está el país’”.

Noemí Luna, diputada panista, ayer, con medios.

Insistió que en la reforma electoral debe señalarse “con negritas” el hecho de que: “si se le cacha a alguien que recibió dinero del narco, que se anule la elección; “Nosotros hemos dicho también con mucha claridad que a México sí le hace falta una reforma electoral. Lo que es inconcebible, es que esta reforma venga del oficialismo sin oír a la oposición, y nosotros tenemos propuestas muy concretas”.

En tanto el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que: “Hay que dudar”, de dichas declaraciones ya que “finalmente son criminales”.

Al cuestionarle, ¿Qué se debe hacer con esa lista, que supuestamente, tiene en su poder el capo de la droga? Moreira dijo que el gobierno mexicano debería de pedirle a las autoridades de los Estados Unidos la información al respecto.

“La siguiente cosa es, debería de pedir en el futuro, pues que los crímenes que acá se cometieron por este tipo de personajes, no solamente El Mayo, pues no quedaran impunes en el territorio nacional. Entonces, debería de pedir en el futuro, pues que también compurguen sus penas acá y que no vayan a quedar de aquel lado sujetos a permisos, a reducciones de penas, a libertades condicionadas, arreglos que les generen impunidad en nuestro país”, dijo.

Respecto a cuál es el camino que debe de seguir el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para este tema, el líder priista señaló que debe buscarse la relación diplomática para asegurar información real: “El camino formal, el camino diplomático. Sí, claro, pues a través, obviamente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues pedir esas explicaciones. Por un lado, ver qué tan reales son. No hay que olvidar que los criminales son criminales y pues no son de mucha confianza tampoco, ¿no?, por algo son criminales”.

Declaraciones no prenden focos rojos, dice morenista

Mientras la oposición en la Cámara de Diputados insiste en que están encendidas las alertas, tras las declaraciones de Ismael Zambada en su audiencia; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila afirmó que, luego de que Ismael El Mayo Zambada admitió que sobornó a políticos y gobernadores durante cinco décadas “no extiende ni enciende ningún foco rojo en la Cuarta Transformación”.

El coordinador parlamentario de Morena, en el recinto legislativo de San Lázaro, dijo que “el que nada debe, nada teme. Yo creo que, en la Cuarta Transformación, el proceso que hemos llevado a cabo, ha sido muy transparente”.

El Tip: Pam Bondi, fiscal general de EU, calificó la declaración del capo como una “victoria histórica” para el Departamento de Justicia de su país.

Y agregó: “Yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos, y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva contra esta persona en aquel país, donde seguramente se dará a conocer todo. Yo estoy seguro de eso”.

Zambada García dijo, en una declaración preparada ante el tribunal de Estados Unidos, que se había empezado a involucrar con el negocio de las drogas ilegales “en 1969, a los 19 años de edad”, que fue cuando por primera vez plantó marihuana. Añadió que reconocía “el gran daño” que las drogas ilegales han hecho a las personas en Estados Unidos, México y otros lugares.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

Al respecto, el también líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que “si hay información fidedigna, clara, pruebas, por supuesto, que la Fiscalía General de la República u otras instancias mexicanas deben abrir una serie de investigaciones en México”.

El zacatecano señaló que el partido guinda, desde su entrada en el gobierno, “está trabajando con tranquilidad, con una preocupación, simplemente: mantener la confianza del pueblo de México y de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Monreal concluyó: “Esa es nuestra preocupación. No veo ninguna otra preocupación provocada por las declaraciones de esta persona y no estamos de ninguna manera sometidos, subordinados, supeditados a lo que se diga”.