Cae Javier Gabriel ‘N’, alias ‘La Piruja’, líder de Los Rusos

Detienen a Javier Gabriel "N", alias "La Piruja", y a otro individuo.

Javier Gabriel “N”, presunto líder de Los Rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa, fue detenido la madrugada del sábado en Baja California, tras un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales.

Así lo informó la mañana de este sábado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la cual detalló que, mediante un operativo interinstitucional, se detuvo al masculino de alias “La Piruja” y a otro individuo.

A los detenidos, además, se les decomisaron armas de alto poder, granadas, droga y vehículos, informó la dependencia estatal.

“Agentes de la #FESC detuvieron en la zona rural de Mexicali a Javier Gabriel “N”, alias “La Piruja”, identificado como objetivo prioritario y presunto integrante de alto rango de una estructura delictiva con operaciones entre Baja California y Sonora, en un operativo coordinado con la DEFENSA y corporaciones federales”, escribió la Secretaría.

“Durante la intervención se aseguró armamento de alto poder, granadas, droga y vehículos, y el detenido, junto con otro individuo, fue puesto a disposición de la FGR, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes”, abundó.

Por otro lado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, celebró la detención, y aseguró que, en el estado que encabeza, “no hay espacio para la impunidad; seguimos trabajando por la paz y la seguridad de las familias”.

“La madrugada de este sábado fue detenido Javier Gabriel “N”, alias “La Piruja”, líder de una célula delictiva y objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad del Estado, durante un operativo en la zona rural del Valle de Mexicali”, escribió la gobernadora.

“La acción fue encabezada por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la DEFENSA y corporaciones locales y federales, logrando el aseguramiento de armas de alto poder, granadas, droga y vehículos, uno de ellos blindado. Javier “N” y una persona que lo acompañaba fueron puestos a disposición de la FGR”, concluyó Ávila Olmeda.

Los Rusos es considerado un grupo criminal de alto perfil que opera en el norte del país, y está identificado como brazo armado del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción Los Mayos.

am