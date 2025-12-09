Cártel de Sinaloa entra y ataca en Guatemala

Armamento decomisado por autoridades de Guatemala durante el enfrentamiento de ayer.

Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) ingresaron a territorio guatemalteco la madrugada del lunes 8 de diciembre de 2025, para atacar a sus rivales del Cártel de Chiapas y Guatemala, en varias comunidades de los departamentos fronterizos de Huehuetenango y San Marcos.

Las autoridades guatemaltecas reportaron que los ataques también ocurrieron en localidades como La Mesilla, Nentón, La Democracia y Tacaná, ubicados en la zona fronteriza con México.

El Dato: Efectivos militares de Guatemala reforzaron su presencia en la zona e implementaron patrullajes tras los cuales encontraron armamento, explosivos y drones de vigilancia.

Según medios locales, en algunos de los incidentes se utilizaron drones, se incendiaron microbuses y se colocaron narcomensajes con amenazas dirigidas a supuestos líderes de grupos rivales, como Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes.

Según reportes oficiales y medios locales, el saldo de estas incursiones incluye al menos tres personas fallecidas y un militar guatemalteco herido, quien recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Las fuerzas de seguridad decomisaron armas, explosivos y equipo táctico, incluido un dron utilizado presuntamente por los agresores.

En este mismo sentido, se señala que en la aldea El Carmen Chaquial, Nentón, un hombre identificado como Luis Amed Guillén Alborez fue asesinado por un comando que ingresó a su domicilio durante la madrugada.

1 militar resultó herido durante el enfrentamiento con presuntos sicarios

“Un grupo armado de aproximadamente 15 personas, quienes portaban armas largas, disparó en repetidas ocasiones contra la integridad física de Guillén Alborez. A simple vista se contabilizaron alrededor de 300 casquillos de proyectil de arma de fuego de calibre desconocido esparcidos en todo el perímetro de la escena del crimen”, explican las autoridades guatemaltecas.

Estas acciones reflejan la pugna territorial de cárteles mexicanos por controlar rutas de narcotráfico y migración, conflicto que ha cruzado la frontera con México. Ante la violencia, el Ejército guatemalteco reforzó los patrullajes en la zona de los enfrentamientos bajo el operativo Cinturón de Fuego.

El gobierno de Guatemala dio a conocer que ya trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, en un contexto de creciente tensión en la frontera norte.

Según reportes periodísticos, la tensión en la zona fronteriza de México y Chiapas se ha intensificado en los últimos años debido al incremento de población migrante y a la oportunidad de negocio que grupos criminales como el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han explotado en la zona.

Según la organización Insight Crime, esta situación ha ocasionado el desplazamiento de cientos de habitantes en Chiapas, quienes han buscado refugio en territorio guatemalteco ante la violenta llegada del CJNG. Tan sólo hasta 2023, al menos seis mil habitantes del municipio fronterizo de Comalapa se vieron afectados por hechos violentos en la zona.

Asimismo, la asociación señala que, con base en filtraciones de las autoridades mexicanas, se ha detectado que en esta zona opera una red de 80 kilómetros de territorio por donde se mueven drogas y armas, en la frontera Comalapa como centro estratégico.

Durante el pasado mes de junio, México emitió una nota diplomática al gobierno de Guatemala en la que se disculpó tras un enfrentamiento que mantuvieron policías mexicanos con civiles guatemaltecos en la zona fronteriza de ambos países, en el que resultó abatido El Tío Baldemar, presunto jefe de plaza del Cártel de Chiapas-Guatemala.