Atacan a balazos Consulado de Estados Unidos en Toronto

El Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Toronto fue atacado a balazos este martes, informó la Policía canadiense.

Los hechos de violencia se registraron la madrugada de este martes, cerca de las cuatro de la mañana, sin que se registraran víctimas.

Agentes policiales, de acuerdos a los reportes oficiales, llegaron a la sede consular, ubicada en pleno centro de Toronto, tras haber recibido llamadas de emergencia.

Frank Barredo, jefe adjunto de la Policía de Toronto, dijo en rueda de prensa que las cámaras de seguridad lograron captar a dos hombres que viajaban en un automóvil Honda CR-V de color blanco.

“Bajaron del vehículo, dispararon contra el inmueble y se dirigieron posteriormente hacia el sur, a través de la avenida University”, señaló Barredo.

El mando policial agregó que los investigadores están trabajando para identificar a los sospechosos y recopilar el mayor número de pruebas.

Se informó, además que policías hallaron varios casquillos de bala y constataron impactos en la fachada del edificio, aunque el inmueble cuenta con ventanas y puertas a prueba de estos proyectiles. Las fuerzas del orden han difundido una fotografía del vehículo, solicitando la colaboración de la ciudadanía. Barredo indicó que había personas dentro del consulado en el momento del ataque, pero que ninguna resultó herida.

El Consulado de Estados Unidos se encuentra en la University Avenue de Toronto, una importante avenida de la ciudad donde hay varios hospitales y que conduce hacia la legislatura provincial.

