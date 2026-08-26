Intensa pelea entre la candidata del Sombrero y los Morenos

El asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo ya se había convertido en un precandidato muy popular para el gobierno del estado de Michoacán, al ponerse al frente del descontento contra un gobierno ineficaz encabezado por el actual mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, quien ni siquiera ha logrado mantener el orden dentro del partido oficial, Morena, ni mucho menos puede contener la violencia generada por poderosos cárteles de la delincuencia que operan en ese estado por el cual atraviesan valiosas rutas de narcotráfico.

El atentado parecía destinado a eliminar a un potencial candidato con posibilidades de derrotar al oficialismo, pero los autores intelectuales no contaban con que, además de heredar la responsabilidad al frente del ayuntamiento de Uruapan, la viuda también quedó al frente del Movimiento del Sombrero, por lo cual, según encuestas independientes tiene grandes posibilidades, que van en aumento, de conquistar el Palacio de Gobierno de Morelia.

Una de las características de ese movimiento y de su eventual candidata, es que no desea aliarse con ninguno de los partidos tradicionales y desea ir por una candidatura independiente, para no llegar con compromisos previos al tomar el poder.

+++A pesar de la asonada que intentó realizar Rubén Rocha Moya, los Morenos tuvieron que recular y ponerlo en su lugar, es decir confinarlo en su rancho, seguirá teniendo contacto con el mesías tabasqueño, pero no regresara como si nada al Palacio de Gobierno de Culiacán.

Con ello, el partido Morena demuestra que definitivamente, sí busca el poder por el poder y de cara a las elecciones del 2027, ha instrumentado una estrategia para poner obstáculos en aquellas entidades que se votarán el año que entra, que están en franco riesgo de perder.

Ahora sí que se le puede aplicar a dicho instituto político aquel popular refrán que habla de Jalisco, que, “cuando pierde, arrebata”, o sea, que está dispuesto a conseguir la victoria al precio que sea. La necesidad de conservar el poder los enloquece

El caso más reciente es el de Michoacán, gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, que tiene a su favor ni más ni menos que a la Suprema Corte del Acordeón, que encabeza Hugo Aguilar Ortiz, totalmente sumiso a los intereses de morenismo.

Bien sabido es que el Movimiento del Sombrero, que fundó el asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y que ahora encabeza su esposa Grecia Quiroz, ha adquirido una gran fuerza en el estado, a grado tal que la actual alcaldesa de Uruapan, es la candidata natural al gobierno michoacano.

Con esas jugadas burdas que acostumbra el morenismo en general, simplemente lo bajó y por ello no fue discutido ni votado alineándose la Corte del Acordeón totalmente al oficialismo que ni siquiera tomó en cuenta todas las veces que el partido naranja le ha servido de “patiño” al instituto político guinda y para que el Movimiento del Sombrero no incida en las elecciones del 2027.

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El exalcalde de Ciudad del Carmen recibió el nombramiento después del proceso interno organizado por la Comisión Nacional de Elecciones, en el que también participaron otros aspirantes de Morena y de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina de Sinaloa, en sustitución de Rubén Rocha, quien pidió una licencia por tiempo indefinido. Pero en esa entitad aseguran que el politico vetado por el gobierno estadunidense seguirá gobernando, nada ha cambiado, solo el nombre. Dice que hará cambios. En su gabinete, el cual es servil hacía el nacido en Badiraguato.

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