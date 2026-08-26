• Determinaciones relevantes de la Corte

Y nos piden no perder de vista un par de resoluciones tomadas ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el ministro Hugo Aguilar, con el que se da un paso relevante para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tengan un acceso pleno a la justicia. La primera de ellas permite a la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en Zitácuaro, Michoacán, participar como tercera interesada en dos controversias constitucionales —promovidas por el propio municipio— y que se tratan de actos relacionados con la consulta previa sobre autogobierno indígena. Lo anterior, nos comentan, resultado de una interpretación conjunta de los artículos 2 y 17 de la Constitución. Por otro lado, determinó invalidar el término “colectivos” contenido en el artículo 39, primer párrafo, de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de Nuevo León, al considerar que restringía indebidamente el alcance del derecho a la consulta previa únicamente a cuando éstas pudieran afectar sus derechos colectivos. Ahí los casos.

• Del lado equivocado

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Muchas caras de sorpresa entre vecinos del Pedregal ha provocado la diputada panista Lizzette Salgado Viramontes por la defensa que, nos dicen, ha emprendido más de los intereses de un centro comercial, que de los habitantes en una colonia de la alcaldía Álvaro Obregón que gobierna López Casarín, que un día sí y otro también debe enfrentar apetitos inmobiliarios que buscan arrebatarle a pequeñas tajadas su vocación habitacional. El caso por el que la legisladora ha incluso presentado ya un punto de acuerdo en el Congreso local es el del sitio conocido como Distrito Pedregal. Resulta que el inmueble ha sido clausurado por diversas faltas, entre ellas, el que, a decir de la alcaldía, los propietarios ocuparon como parte de su negocio un espacio que en realidad corresponde a la vía pública. Y no sólo eso, hay antecedentes de que en verificaciones se han hallado anomalías relacionadas con el uso de suelo que es en la colonia primordialmente habitacional. Nos dicen vecinos que si la panista sabe contar, no cuente con su apoyo en futuras aventuras políticas. Uf.

• Regreso a la Montaña

Y hablando de comunidades indígenas, nos hacen notar que ayer los gobiernos federal y de Guerrero regresaron a encontrarse con familias desplazadas en Teticic, municipio de Olinalá, a las que entregaron maíz y frijol, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de la entidad. Fueron directamente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, quienes llevaron a cabo esta acción con la que se busca garantizar la justicia alimentaria en 19 comunidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas. La primera indicó que fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien dio la instrucción de coordinar el plan, hacer llegar todos los apoyos posibles y garantizar la presencia en la región del Ejército y la Guardia Nacional, a cuyos elementos les expresó su agradecimiento. Por lo pronto, todos los campesinos productores de Teticic quedarán inscritos al programa Sembrando Vida, expuso la secretaria de Agricultura, Columba López, y detalló que el maíz y el frijol se entregarán mensualmente a las personas durante 15 meses. Ahí el dato.

• La realidad de Tabasco, según Pepín

El que sigue sorprendiendo sobre su capacidad para ver seguridad y paz donde no la hay es el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, quien descartó que la balacera reportada frente al domicilio de la alcaldesa interina de Paraíso, María Eliza Hernández, el pasado martes, obedeciera a un atentado. “Se escucharon algunos disparos, pero eso llamarlo atentado, no, ya es pasar a otro paso”. De este tamaño fueron las declaraciones del funcionario estatal que, aun cuando ya ha acostumbrado a los tabasqueños a sus niveles de interpretación, no dejó de indignar a quienes tienen que plantarle cara a la inseguridad en el estado gobernado por el morenista Javier May. “Claro, se está reforzando la seguridad, y va a salir muy bien todo en Paraíso, no se preocupen”, continuó el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dicen algunos, dejó más inquietos a todos, pues no es la primera vez que incluso con la estadística en la mano se mantiene estoico en el negacionismo.

• Sin sorpresas en el TEPJF

Nos anticipan que por más que el nuevo partido político Somos México desee con todas sus fuerzas un fallo a su favor, no habrá sorpresas en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por el magistrado Gilberto Bátiz. En vísperas de la decisión, nos dicen que más vale que la organización liderada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo se vaya haciendo a la idea y vaya pensando en un nuevo nombre, color y hasta emblema, es decir, un cambio de look completo. Y es que, nos hacen ver, con el colmillo afilado que trae la dirigencia de dicha organización política, es muy complicado que no sepan que juntar las palabras “Somos México” tiene la connotación de apropiarse de la identidad nacional, lo que constituye una violación al artículo 39 de la Ley de Partidos Políticos. Ya ni hablar del color rosa mexicano que, además, bien que sabían que se lo apañaron del partido político Fuerza Por México, que tiene presencia en tres estados. En medio de esta controversia, nos indican que habrá que estar atentos a la reacción de Acosta y compañía. Ya veremos.

• Geraldinitas invaden Nayarit

Y ya no se sabe, nos dicen, qué ha sido peor: que la alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, pueda estar incurriendo en actos anticipados de campaña o la puntada de regalar a niñas y niños de Nayarit —en uno de los posibles actos anticipados— peluches con su imagen. En un video, la aspirante a la gubernatura de su estado anunció que entregará las ahora famosas ‘Geraldinitas’ durante sus recorridos y asambleas. Nos señalan que es digna de mención la seguridad que tiene la edil en sí misma, pues le pareció que regalar muñecas en su honor resultaría atractivo a la ciudadanía —y peor aún— a las infancias. “Escríbanme al WhatsApp que les dejo aquí abajo y les diré dónde voy a estar cada día para que se lleven a su Geraldinita”, lanzó en la grabación. Por ahí nos dicen que pensar que su rostro es un premio para la niñez hace ver que de plano Ponce no está precisamente al tanto de las necesidades de los menores en su estado. Nos comentan que las muñecas que, según ella, recibió como regalo —porque claro que ella no las mandó a hacer—, son un remedo de los muy famosos Amlitos, que en su momento circularon también en tiempos electorales. Caray.