La realidad de Tabasco, según Pepín

El que sigue sorprendiendo sobre su capacidad para ver seguridad y paz donde no la hay es el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, quien descartó que la balacera reportada frente al domicilio de la alcaldesa interina de Paraíso, María Eliza Hernández, el pasado martes, obedeciera a un atentado. “Se escucharon algunos disparos, pero eso llamarlo atentado, no, ya es pasar a otro paso”. De este tamaño fueron las declaraciones del funcionario estatal que, aun cuando ya ha acostumbrado a los tabasqueños a sus niveles de interpretación, no dejó de indignar a quienes tienen que plantarle cara a la inseguridad en el estado gobernado por el morenista Javier May. “Claro, se está reforzando la seguridad, y va a salir muy bien todo en Paraíso, no se preocupen”, continuó el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dicen algunos, dejó más inquietos a todos, pues no es la primera vez que incluso con la estadística en la mano se mantiene estoico en el negacionismo.