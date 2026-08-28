Visita Libia Dennise el Centro de Inteligencia de El Paso Texas, fortaleciendo la cooperación institucional

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, visitó el Centro de Inteligencia de El Paso (El Paso Intelligence Center, EPIC), como parte de las acciones para fortalecer la vinculación institucional y las capacidades en materia de seguridad.

La Gobernadora de la Gente agradeció al Director General del EPIC, la invitación para conocer las instalaciones y compartir experiencias en torno a los resultados alcanzados en Guanajuato mediante la Estrategia CONFIA.

“Esta es una muestra clara de lo que hemos logrado poniendo como prioridad la seguridad de Guanajuato. Cuando somos autoridades confiables y seguimos perfeccionando nuestro modelo a través de la cooperación institucional, avanzamos en el objetivo más importante: brindar la tranquilidad que nuestra gente merece”, expresó Libia Dennise.

Durante la visita se abordaron mecanismos para fortalecer la vinculación institucional, el intercambio de información y el desarrollo de capacidades que contribuyan a mejorar las acciones de seguridad en Guanajuato.

La Gobernadora destacó que la Estrategia CONFIA tiene como pilares la inteligencia, la regionalización, la coordinación y el uso de tecnología para generar información que permita tomar mejores decisiones y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

“Esta invitación representa un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en Guanajuato, a nuestra apuesta por la inteligencia, por la coordinación efectiva y, sobre todo, por generar resultados que beneficien a nuestra gente”, señaló.

Entre los temas abordados se destacó también el fortalecimiento de las acciones de seguridad en las carreteras que atraviesan Guanajuato, particularmente mediante una mayor presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Asimismo, se dialogó sobre la importancia del intercambio de información relacionada con el tránsito de autotransporte de carga proveniente de la frontera entre México y Estados Unidos, como una herramienta que contribuya a identificar posibles conductas ilícitas y fortalecer las capacidades de prevención y actuación de las autoridades.

“Es importantísimo contar con una vinculación institucional que nos permita disponer de mejor información, identificar situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna”, puntualizó la Gobernadora.

También se planteó fortalecer la capacitación y profesionalización de las y los integrantes de las FSPE, mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y herramientas que contribuyan al mejor desempeño de sus funciones.

Libia Dennise reiteró que el Gobierno de la Gente continuará fortaleciendo la generación y análisis de información, así como el uso de herramientas tecnológicas para mejorar las capacidades de inteligencia y los resultados de la Estrategia CONFIA.

“Soy una Gobernadora comprometida con la paz y con la seguridad de nuestra gente. Los resultados que estamos alcanzando demuestran que la estrategia está funcionando y que debemos seguir fortaleciéndola con inteligencia, coordinación y cooperación institucional”, concluyó.

La visita al EPIC se realizó un día después de la reunión que sostuvo la Gobernadora con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, para revisar los resultados de la Estrategia CONFIA y fortalecer la coordinación con la Federación.

Entre los avances destaca la reducción en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, que pasó de 12.7 en febrero de 2025 a 3.1 en julio de 2026, lo que representa una disminución del 76 por ciento.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente mantiene una política de seguridad basada en la inteligencia, la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento permanente de las capacidades operativas para seguir construyendo paz y tranquilidad para las familias guanajuatenses.

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FGR