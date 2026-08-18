Sheinbaum se reúne con su gabinete en Palacio Nacional, a semanas de Segundo Informe de Gobierno.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunió este martes con representantes de su Gabinete legal y ampliado en el Palacio Nacional.

La reunión ocurre a dos semanas de la presentación del Segundo Informe de Gobierno y los detalles que se conocen son limitados.

No obstante, entrevistados por medios de comunicación, algunos funcionarios descartaron que fuera una situación de emergencia.

“No creo”, respondió el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, ante la pregunta sobre si se recibirá un “jalón de orejas”, según declaraciones recogidas por el diario Milenio.

Asimismo, Yáñez descartó que la reunión estuviera enfocada a la situación del retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán o tensiones con Estados Unidos, y aseguró que esta reunión ya estaba pactada desde la semana anterior, pero se tuvo que posponer.

“Yo fui convocado con Gabinete legal y Gabinete ampliado. Es una reunión, convocatoria, cita... Originalmente se iba a hacer la semana pasada, pero por algo cambió y se pospuso para hoy”, explicó el subsecretario de Gobernación a medios de comunicación.

Por el contrario, cuestionado sobre si la reunión es de cara al Segundo Informe de Gobierno, el funcionario respondió: “Sí, quiero suponer”. En el mismo sentido, destacó que hay “muy buenas” cuentas.

Medios captaron la llegada de funcionarios como la secretaria de Energía, Luz Elena González; la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; la secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega; el ya mencionado subsecretario de Gobernación, entre otros.

Se espera que más detalles de la reunión sean dados a conocer en las próximas horas, o por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Conferencia del Pueblo del miércoles.

¿Cuándo es el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentará oficialmente el 1 de septiembre de 2026, en cumplimiento con los plazos constitucionales de rendición de cuentas al Congreso de la Unión.

Por mandato constitucional, ese día debe ser entregado el Informe al Congreso.

Normalmente, los Informes de Gobierno son presentados también a la ciudadanía mediante mensajes públicos.

No obstante, el año pasado, en el marco de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta dio un mensaje desde Palacio Nacional para, después, iniciar una gira por el país en donde presentó los resultados de su primer año de gestión.

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