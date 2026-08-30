¿Quién es Higinio Martínez Miranda? Edad, cargos anteriores, hijos

Higinio Martínez Miranda perfila como el próximo en presidir el Senado a partir de septiembre; sin embargo, esta información deberá ser confirmada por sus compañeros de bancada.

El morenista perfila como una de las opciones más fuertes para ser el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, e incluso se presume que ha recibido el respaldo de la mayoría de sus compañeros de partido.

En entrevista con medios, Martínez Miranda dijo que en caso de ser elegido trabajará en apego a la constitución, a la ley orgánica y al reglamento, pues aseveró que se tiene que cumplir lo que dice la ley “es lo que tiene que hacer el presidente del Senado”.

Apuntó que se debe dar el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores, pero pidió que se deben esperar los resultados: “Esto es como el maratón. Yo llevo un maratón de 50 años, en mi vida espero ganar esta etapa hoy”.

El senador Higinio Martínez ofrece conducción institucional como presidente del Senado. “Espero ganar hoy el maratón de 50 años (en la política)”.

Esta tarde será la votación en el marco de la plenaria de la bancada de Morena pic.twitter.com/8whD89Tx9p — víctor gamboa arzola (@gamboa_arzola) August 30, 2026

Higinio Martínez Miranda

Higinio Martínez Miranda es senador de Morena en la LXVI Legislatura, nació el 18 de junio de 1965 en Texcoco de Mora, por lo que actualmente tiene 70 años de edad; y cuenta con una licenciatura de Médico Cirujano por la UNAM.

Además su carrera dentro de la política, el actual senador morenista se desempeñó como médico privado de 1986 a 1990, y desde 1975 hasta 1985 fue integrante activo del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

De 1976 a 1989 fue el dirigente municipal en Texcoco del PMT, del Partido Mexicano Socialista (PMS), y del Frente Democrático Nacional; además, desde 1987 es integrante fundador del PMS.

De 1989 al 2011 fue integrante activo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ocupando cargos como delegado nacional, consejero estatal, consejero nacional, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

También candidato a la presidencia municipal de Texcoco en dos ocasiones, y candidato a la gubernatura del Estado de México en 1999.

Del 2000 al 2003 fue coordinador general de Asuntos Metropolitanos en el entonces Distrito Federal; y en dos periodos fue presidente municipal de Texcoco, Estado de México, del 2003 al 2006 y del 2015 al 2018.

Fue a partir del 2012 cuando comenzó a estar dentro de las filas de Morena, y en 2017 fue el coordinador de campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del estado de México.

Este día, con mucho cariño y respeto envío mis felicitaciones a la Doctora @Claudiashein por su cumpleaños.

Es un honor formar parte de su proyecto de transformación para continuar trabajando por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Que sea un año de muchos éxitos,… pic.twitter.com/UC0t74sBRM — Higinio Martínez (@higinio_mtz) June 24, 2026

En 2018 fue el delegado nacional en Hidalgo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y coordinador de Morena en el Estado de México.

Ha ocupado cargos como diputado local del Estado de México en tres ocasiones, y se ha desempeñado como senador en dos ocasiones adicionales a la actual, ocupando la vicepresidencia de la Mesa Directiva, y la presidencia de varias comisiones.

En cuanto a su vida personal, el senador morenista está casado con Virginia Mejía Castillo, con quien tiene tres hijos Ernesto, Ulises y María José Martínez Mejía.

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