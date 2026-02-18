Le sugiere aclarar viaje a EU

Higinio Martínez cuestiona a Paco Vázquez por asistir al Super Bowl 2026: ‘es lo que nos daña’

Higinio Martínez reprochó al presidente de la Jucopo en el Congreso del Estado de México su viaje a California pese a la política de austeridad de Morena

El senador federal Higinio Martínez Miranda y el diputado local José Francisco Vázquez Rodríguez.
El senador federal Higinio Martínez Miranda y el diputado local José Francisco Vázquez Rodríguez. Foto: Cuartoscuro / Facebook, @pacovazquezr
César Huerta

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, cuestionó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado de México, José Francisco Vázquez Rodríguez, por presuntamente haber asistido, el pasado domingo 8 de febrero, al Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Entrevistado este miércoles a las afueras del Senado de la Republica tras el simulacro de sismo en la Ciudad de México, el expresidente municipal de Texcoco reprochó al diputado local su viaje a Estados Unidos, al señalar que “es un ejemplo de lo que no puede permitirse” en Morena.

“Eso es lo que nos daña, es lo que hay que corregir”, afirmó, tras recordar que fue la propia familia de “Paco” Vázquez la que exhibió su presencia en el Super Bowl, según un video difundido en redes sociales, “y que no es que lo hayan grabado”.

Paco Vázquez, presidente de la Jucopo en el Congreso mexiquense.
Paco Vázquez, presidente de la Jucopo en el Congreso mexiquense. ı Foto: Especial.

Higinio Martínez también sugirió al legislador texcocano aclarar el presunto viaje al extranjero a pesar de que, dijo “hay una línea” de austeridad en la que ha insistido la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Cómo es posible, con todo lo que dice la Presidenta de este país, los señalamientos y los seis años pasados de un gobierno de austeridad, que demos ejemplo, que nos piden que no traigamos carros de lujo, todo lo que se nos ha dicho, que no haya viajes. (...). Eso es un ejemplo de lo que no puede permitirse, eso es lo que nos daña, es lo que hay que corregir. No con un delegado, es el corregir y decirle ‘a ver qué está pasando, por qué no haces caso de la política de austeridad, de un buen ejemplo, pues”, reclamó.

“Hay que corregir muchas cosas en Morena”, reconoce Higinio Martínez

En ese sentido, el senador aseveró que Morena necesita corregir “los malos gobiernos” en municipios y estados, así como a funcionarios, de cara a las elecciones de 2027; de lo contrario, advirtió, “vamos a tener un problema muy severo”.

“Hay que corregir muchas cosas en Morena, en los gobiernos, desde el federal, a la mejo ahí menos, pero en gobiernos estatales, municipales tiene que haber mucha corrección. Tenemos que hacer muchas cosas", apuntó.

