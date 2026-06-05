‘Tengo la conciencia tranquila’: Américo Villarreal reitera que acusaciones de reportaje son falsas y muestra su visa

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó “de manera absoluta” que, como lo expresó un reportaje estadounidense, esté vinculado con actividades ilícitas y que Estados Unidos le haya revocado su visa.

En un mensaje a la ciudadanía, Villarreal Anaya reiteró que no ha cometido delito alguno ni está vinculado con grupos criminales y, ante la audiencia, mostró su documento visa, con lo que reiteró que son falsas las acusaciones publicadas en el reportaje de Los Angeles Times.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. ı Foto: Captura de video

“El reportaje pretende vincularme con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido públicamente como huachicol. Lo niego de manera categórica, absoluta y contundente”, dijo el gobernador en un mensaje a medios.

“Jamás he participado, promovido, protegido, ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza, ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”, abundó.

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, en mensaje a la ciudadanía. ı Foto: Captura de video

A propósito, el gobernador enfatizó que este reportaje no cita fuente clara, sino solo “fuentes familiarizadas con el caso”, lo cual, aseguró, refuerza su postura de que las declaraciones son falsas y dolosas.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones contenidas en el reportaje publicado por Los Ángeles Times. Se trata de afirmaciones que buscan presentar acusaciones sin exhibir una sola prueba verificable que las haga sustentables”, expresó Américo Villarreal.

“Lo que existe son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad por el simple hecho de haber sido publicadas”, abundó el gobernador.

Villarreal Anaya también aseguró que, contrario a lo que expresa el reportaje, él no ha recibido “notificación alguna de cancelación, revocación o restricción” de su visa.

Los tamaulipecos conocen mi trayectoria, asegura

Por otro lado, enfatizó que su labor como gobernador se ha basado en la honestidad, que los tamaulipecos conocen su historia y principios y que sus logros provienen de su esfuerzo profesional, mas no de actividades ilícitas.

Finalmente, Américo Villarreal criticó a los medios de comunicación que tomaron el reportaje de Los Angeles Times como una fuente legítima para replicar las acusaciones en su contra, y aseguró que esto demuestra una crisis en el rigor periodístico.

“La libertad de expresión no sustituye la obligación de verificar, sustentar y demostrar aquello que se publica”, expresó el gobernador.

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