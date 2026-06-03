Américo Villarreal rechaza acusaciones de LA Times; afirma que cuenta con visa

Asegura que no hay investigaciones en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó una serie de señalamientos difundidos este miércoles por el diario estadounidense Los Angeles Times, los cuales hablan de que es investigado por contrabando de combustible en Estados Unidos y que cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo.

El gobernador del estado calificó dichos señalamientos como totalmente falsos, especulativos y carentes de cualquier tipo de evidencia verificable.

“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde”, indicó el mandatario estatal en un video.

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El gobernador del estado calificó dichos señalamientos como totalmente falsos, especulativos y carentes de cualquier tipo de evidencia. ı Foto: Cortesía

Américo Villarreal afirma que no existe ningún tipo de investigación en su contra

A través de un posicionamiento oficial, Américo Villarreal rechazó cualquier insinuación que pretenda vincular de forma directa su nombre, su trayectoria o a la administración que encabeza con actividades de carácter ilícito o con operaciones de organizaciones criminales.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo estatal subrayó de manera enérgica que, al día de hoy, no existe ningún tipo de investigación penal, procedimiento administrativo o notificación oficial abierta en su contra, tanto en las instancias judiciales de la República Mexicana como en las agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos que respalden dichas versiones.

Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.



Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026

Ante el impacto de la publicación de Los Angeles Times, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aclaró que cuenta con su visa estadounidense vigente y en regla.

Asimismo, precisó que no ha sido objeto de requerimiento o notificación alguna relacionada con posibles cambios en su estatus migratorio o con el desarrollo de indagatorias en territorio estadounidense.

“Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza. Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, agregó.

Pide a medios de comunicación responsabilidad y rigor metodológico

Frente a este escenario, el mandatario tamaulipeco hizo un llamado respetuoso, pero firme, a los diferentes medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

Américo Villarreal instó a los profesionales de la información a ejercer la labor periodística con un profundo sentido de responsabilidad, rigor metodológico y un estricto apego a los hechos comprobables, con la finalidad de evitar la réplica y difusión de versiones sesgadas que se encuentren basadas en especulaciones o en fuentes debidamente verificadas.

Por último, la administración estatal de Tamaulipas reiteró el compromiso irrenunciable del gobernador con los principios de transparencia y legalidad.

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JVR