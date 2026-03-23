¿Quita EU visa a Claudia Dobles, ex primera dama de Costa Rica?

La ex primera dama de Costa Rica, Claudia Veles perdió el permiso para poder ingresar a Estados Unidos, pues de acuerdo con medios costarricenses esta se sumó a la lista de funcionarios a los que les cancelaron la visa.

Apuntan que las especulaciones comenzaron a surgir debido a que en los últimos años Estados Unidos ha revocado la visa de altas figuras políticas de Costa Rica por criterios de seguridad nacional y política exterior.

Hasta el momento la revocación de la visa de Claudia Dobles no ha sido confirmada de manera oficial, pues estas versiones circulan únicamente como especulaciones en redes sociales y en medios de Costa Rica.

Claudia Dobles ı Foto: Especial

El medio CR Hoy aseguró que el magistrado, Fernando Cruz Castro, les habría confirmado que tanto a él como a su esposa, Virginia Chacón Vega, les revocaron la visa en Estados Unidos el pasado 10 de marzo, y fueron notificados vía correo electrónico.

Asimismo, señalan que al menos 9 funcionarios políticos de Costa Rica; como el magistrado de la Sala IV Paul Rueda, el expresidente Óscar Arias, y diputados costarricenses, han perdido su visa estadounidense en los últimos dos años.

Los medios locales apuntan que Fernando Cruz Catro dijo; durante una entrevista, que no se podía pronunciar sobre el acuerdo que se firmó Costa Rica y otros 15 países con Estados Unidos; conocido como “paz a través de la fuerza”, enfocado en la cooperación para combatir el narcotráfico porque tenían dos amparos y una acción.

Esta revocación se dió después de la reunión que hizo con presidentes latinoamericanos en Miami, luego de que el magistrado hiciera un comentario en un tono irónico sobre el presidente estadounidense, pues dijo “hay que pagarle un curso de español al Trump, a ver si le gusta el español.”

¿Quién es Claudia Dobles?

Claudia Vanessa Dobles Camargo es una arquitecta y planeadora urbana de Costa Rica que ocupó el puesto como primera dama de dicho país desde 2018 hasta 2022, durante la presidencia de Carlos Alvarado Quesada.

En 2026 Dobles Camargo se postuló a la presidencia de la República con la coalición Agenda Ciudadana (CAC), que estuvo conformada por los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Agenda Democrática Nacional (ADN).

Actualmente funge como como representante legislativa de la provincia de San José ocupando el cargo de diputada electa de CAC, por lo que se convirtió en la cuarta ex primera dama costarricense en ocupar un puesto en el curul de la Asamblea Legislativa.

Claudia Dobles ı Foto: Especial

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