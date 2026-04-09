Tarjeta de cruce fronterizo o “visa láser” tendrá más restricciones en EU

La visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card) funciona como un permiso para el cruce a Estados Unidos y como una visa para turismo y negocios que cuenta con tecnología de seguridad.

Esta visa es como una tarjeta de crédito que contiene tecnología de seguridad, por lo que las personas pueden cruzar la frontera terrestre sin necesidad de utilizar el pasaporte en viajes de tiempo determinado.

En caso de viajar desde México a Estados Unidos por vía aérea; además de la Tarjeta de Cruce Fronterizo, sí se requiere llevar el pasaporte mexicano para poder acceder con la visa láser.

Esta visa funciona por 10 años, y puede ser tramitada siempre y cuando los ciudadanos mexicanos que la tramiten ya cuenten con el trámitie de la visa con pasaporte mexicano.

Border Crossing Card "visa láser" ı Foto: Especial

Restricciones de la “visa láser”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado de Estados Unido informaron que la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BBC por sus siglas en inglés) no funciona para viajar de manera libre en todo el territorio.

Esto debido a que la BBC únicamente puede ser utilizada en las zonas expecíficas que se encuentran cerca de la frontera con México, y cuenta con un periodo máximo de 30 días de estancia en el país.

La distancia permitida con la BBC sin pasaporte o algún permiso adicional son:

25 millas (40 kilómetros) en Texas y California

55 millas (88 kilómetros) en Nuevo México

75 millas (120 kilómetros) en Arizona

En caso de requerir que se extienda dicha área establecida como límite, es necesario contar con el pasaporte y pedir el permiso I-94 al momento en el que se ingrese a Estados Unidos.

Formulario I-94 ı Foto: Captura de pantalla

Con la visa láser que contiene los datos del pasajero y tecnología para que se confirme la identidad y ciudadanía, el permiso I-94 las personas pueden permanecer hasta 180 días en Estados Unidos.

En caso de que se rebasen los límites establecidos, las personas podrán sufrir varias consecuencias como el que se niegue la entrada tanto a la frontera como al aeropuerto, y cancelación de la visa láser.

También se puede tener un registro negativo en el historial migratorio, e incluso se podría pasar por un posible proceso de migración, por lo que es importante que los mexicanos utilicen adecuadamente la visa láser.

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