Termina huelga en el Nacional Monte de Piedad tras casi un año de conflicto laboral

La huelga en el Nacional Monte de Piedad llegó a su fin después de casi un año de conflicto laboral. Este miércoles 30 de septiembre, la representación sindical y la dirección de la institución firmaron un convenio de revisión ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el que ambas partes formalizaron un acuerdo para cerrar el paro que comenzó el 1 de octubre de 2025.

La firma ocurrió en las oficinas del secretario del Trabajo, Marath Bolaños, con la participación de representantes del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de la institución.

Con este paso se busca poner fin a uno de los conflictos laborales que durante meses mantuvo cerradas más de 300 sucursales en distintos puntos del país.

🚨Termina huelga en Nacional Monte de Piedad tras casi un año



El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que concluyó la huelga en el Nacional Monte de Piedad, luego de casi un año de conflicto laboral.



Destacó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el… pic.twitter.com/V5eWb7pi04 — Azucena Uresti (@azucenau) October 1, 2026

El acuerdo alcanzado contempla el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y atiende los puntos que formaban parte de las demandas de los trabajadores.

Entre los compromisos establecidos están la regularización de plazas, el respeto al tiempo destinado para alimentos y la atención de adeudos pendientes con los trabajadores y la organización sindical.

También se acordó cubrir el 100 por ciento de los salarios caídos generados durante el periodo de huelga, con pagos previstos entre septiembre y octubre.

¿Por qué comenzó la huelga en el Monte de Piedad?

El paro laboral estalló el 1 de octubre de 2025, después de que el sindicato y la administración de Nacional Monte de Piedad no lograran resolver sus diferencias relacionadas con el Contrato Colectivo de Trabajo.

Uno de los principales puntos de disputa fue el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en dicho contrato. Durante los meses siguientes hubo distintas propuestas de solución y mesas de negociación, mientras las sucursales permanecieron cerradas y los trabajadores mantuvieron guardias para resguardar las instalaciones y las prendas de los clientes.

En mayo de 2026, la institución informó que estaba dispuesta a analizar una propuesta planteada por la Secretaría del Trabajo, mientras que el sindicato también aceptó revisar el planteamiento de las autoridades laborales. Ese proceso de conciliación continuó durante los meses siguientes hasta alcanzar el acuerdo anunciado este miércoles.

¿Qué sigue para los clientes del Monte de Piedad?

Aunque el acuerdo representa el cierre del conflicto laboral, las sucursales no necesariamente reabrirán todas al mismo tiempo ni de manera inmediata.

El convenio debe continuar con el procedimiento correspondiente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), además de que el sindicato deberá informar a sus trabajadores sobre los términos finales del acuerdo. Después comenzará el proceso para recuperar de manera gradual las operaciones de la institución.

Para los clientes, esto significa que el fin de la huelga abre nuevamente la posibilidad de realizar los trámites que permanecieron pendientes durante el paro, entre ellos la recuperación de prendas empeñadas, una vez que las sucursales retomen actividades.

Durante la huelga, Nacional Monte de Piedad informó que las prendas de los usuarios permanecían bajo resguardo y que los clientes que hubieran liquidado sus empeños podrían recuperar sus artículos una vez concluido el conflicto. También se establecieron medidas para ampliar los plazos relacionados con la comercialización de prendas y facilitar la regularización de contratos.

En el caso de quienes mantienen préstamos prendarios activos, la institución había señalado que los pagos de intereses o refrendos debían continuar conforme a las condiciones establecidas en cada contrato. La huelga, por sí misma, no eliminaba las obligaciones correspondientes al préstamo.

Por ello, los clientes deberán mantenerse atentos a los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad para conocer la fecha de reapertura de cada sucursal, los horarios de atención y el procedimiento para recuperar una prenda o regularizar un contrato.

El levantamiento de la huelga marca así el inicio de una nueva etapa para la institución, pero la recuperación de sus operaciones será gradual. Después de 364 días de paro, el siguiente paso será que trabajadores y administración concreten el regreso a las sucursales y que los usuarios puedan volver a recibir atención presencial.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL