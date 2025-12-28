Huelga Nacional Monte de Piedad: ¿Cuándo abren las sucursales?

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad han estado en huelga desde hace algunos meses, debido a que no han llegado a un acuerdo con las autoridades correspondientes en cuanto a sus demandas.

La Huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad comenzó desde el 30 de septiembre, y hasta el momento no se cuenta con una resolución sobre las reformas en las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

El pasado 30 de noviembre quien se desempeñaba como director general del Nacional Monte de Piedad, Rafael Humberto del Río, renunció luego de haber ocupado el cargo desde enero del 2025.

Luego de que esto ocurriera, los miembros del Patronato asumieron la supervisión de las direcciones de la institución de manera temporal mientras se designa a quien tomará el puesto en la Dirección General.

El Sindicato del Nacional Monte de Piedad, comenzó este jueves una huelga por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

¿Cuándo abren las sucursales del Nacional Monte de Piedad?

Actualmente el paro de labores en las instituciones del Nacional Monte de Piedad continúa activo en al menos 302 sucursales, y se espera que el martes seis de enero se dé una reunión entre el Sindicato de Empleados y Trabajadores y la administración de la institución.

Debido a que, hasta el momento no se ha tenido un acuerdo entre ambas partes, las sucursales del Nacional Monte de Piedad continúan cerradas, pero se espera que en la próxima reunión puedan tener un acuerdo definitivo.

Hasta el momento no se cuenta con una fecha estimada en la que las sucursales del Nacional Monte de Piedad vuelvan a operar de manera regular, por lo que las y los usuarios que cuenten con algún bien empeñado deben permanecer al corriente de sus pagos.

El Monte de Piedad es una institución con casi 3 siglos funcionando en México. ı Foto: larazondemexico

¿Cómo se pueden realizar los pagos en el Nacional Monte de Piedad?

En una reciente publicación, el Nacional Monte de Piedad ofreció disculpa a los usuarios que se han visto afectadas con el cierre de sucursales, y aclararon que los empeños que se encuentran en la institución continúan con las condiciones estipuladas en los contratos.

Asimismo, informaron que las fechas de comercialización están siendo extendidas, y están ofreciendo un refrendo adicional, además de que ninguno de los artículos que hayan sido empeñados pueden pasar a la venta.

Si cuentas con un empeño en el Nacional Monte de Piedad puedes realizar los pagos de las boletas en su página web oficial, en la que debes iniciar sesión y posteriormente seleccionar el apartado de boletas, en el que te aparecen los refrendos y el desempeño de las ventas.

El pago en la página web oficial del Nacional Monte de Piedad se realiza utilizando una tarjeta de crédito o de débito, y el pago de dichas boletas se ve reflejado en el sistema.