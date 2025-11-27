Huelga Nacional Monte de Piedad: Renuncia el director Rafael Humberto del Río

Rafael Humberto del Río, quien fungía como director general de Nacional Monte de Piedad, dejará su cargo el próximo 30 de noviembre.

En un comunicado, la institución aseguró que Rafael Humberto del Río asumió el cargo en enero de 2025 y ahora renuncia en medio de una huelga que estalló el pasado 30 de septiembre.

“Rafael Humberto del Río ha comunicado al Patronato su decisión de separarse del cargo a partir del 30 de noviembre del presente año. Por este medio agradecemos su dedicación y compromiso, deseándole todos los éxitos en cualquier proyecto que inicie”, dijo la institución.

Su paso por la administración del Monte de Piedad tuvo como resultado una mejor dinámica comercial, mayor eficiencia en la financiera y una gestión de datos más robusta para la toma de decisiones, según la institución.

“Nacional Monte de Piedad atraviesa un momento complejo marcado por una huelga. Confiamos en la solidez de nuestra institución y su gobernanza, así como en el talento de nuestros colaboradores para superar momentos difíciles, como lo hemos hecho a través de 250 años de historia”, manifestó.

Cabe destacar que los miembros del Patronato asumirán temporalmente la supervisión de las diversas direcciones del Monte, para garantizar la continuidad de los programas, la atención a beneficiarios y el logro de los objetivos estratégicos, en tanto se designa a la persona que ocupará la Dirección General.

La institución aseguró a los clientes que sus prendas se encuentran cien por ciento seguras, a pesar de que continúa la huelga.

