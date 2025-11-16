¿Cuándo termina la huelga del Nacional Monte de Piedad? Esto sabemos

Las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad llevan más de 40 días en huelga, y este viernes se sometieron a una votación para definir si se continuará con este paro de labores o se retomarían actividades.

Este primero de octubre los trabajadores del Nacional Monte de Piedad se fueron a Huelga debido a que tuvieron un diálogo durante varios días con las autoridades correspondientes para llegar a acuerdos, sin embargo, no obtuvieron una solución a sus demandas.

El 30 de septiembre se publicó un boletín en el que se informaba que la Secretaría del Trabajo y Previsión (STPS) habría llegado a un acuerdo con el sindicato y la administración del Nacional Monte de Piedad IAP.

De acuerdo con la información, se habrían reformado cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), sin embargo, de acuerdo con Arturo Zayún González, quien es el secretario general del sindicato de trabajadores de la institución, se habría incumplido el acuerdo al que habían llegado en marzo del 2024.

Nuestras fechas de comercialización han sido actualizadas. Le solicitamos consultarlas en: https://t.co/yc8qSuLC28 para verificar la que le corresponde. pic.twitter.com/rBto1X6Uqo — NMontePiedad (@NMontePiedad) November 5, 2025

¿Cuándo termina la huelga del Nacional Monte de Piedad?

Este viernes 14 de noviembre se sometió una votación para que los mil 898 trabajadores del Nacional Monte de Piedad pudieran decidir si el paro, que lleva más de 40 días activo, continuaría o se terminaría.

Las votaciones en favor o en contra de la huelga estuvieron activas en 63 centros de votación que fueron instaurados en las sedes del Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos.

Conforme con la información de la relatoría de las asambleas, del total de trabajadores solamente 490 votaron para que se terminara la huelga, mientras que mil 408 votaron a favor de que la huelga continúe.

Huelga Nacional Monte de Piedad ı Foto: Redes Sociales

Debido a esto, hasta el momento no se ha establecido una fecha para que esta huelga se termine, por lo que este paro de labores continúa activo hasta que se establezca lo contrario.

¿Por qué hay huelga en el Monte de Piedad?

Los conflictos internos que existen en el Nacional Monte de Piedad no son de este año, pues estos han estado activos durante cuatro años, por lo que comenzaron una huelga que duró un mes en 2024.

En marzo de 2024 llegaron a un acuerdo que fue mediado por varias instituciones gubernamentales, en el que se estableció un convenio en el que se respetaban los derechos adquiridos y las prestaciones de los trabajadores del Monte de Piedad.

De acuerdo con el secretario general del sindicato de trabajadores de la institución, a pesar del acuerdo al que habrían llegado en 2024, la institución ha intentado que sus trabajadores firmen un nuevo acuerdo.

Además de esto, también señalaron que han sido víctimas de hostigamiento, y además de esto, algunos trabajadores se han enfrentado despidos injustificados, por lo que decidieron suspender los servicios de la institución el pasado 1 de octubre.