Monte de Piedad afirma que cumplió con contrato colectivo; lamenta estallamiento de huelga

El Sindicato del Nacional Monte de Piedad, comenzó este jueves una huelga por desacuerdos sobre el nuevo contrato colectivo.

Nacional Monte de Piedad informó que cumplió con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y lamentó el estallamiento de huelga que inició a las 00:00 horas de este jueves.

A través de un comunicado, la institución informó que el movimiento laboral implicó el cierre temporal de sus 302 sucursales en todo el país.

Explicó que la huelga “no tiene sentido” y que en febrero del año pasado la Institución enfrentó un paro de casi un mes, el cual concluyó con la firma de un Acuerdo Modificatorio del CCT entre la Institución y la dirigencia sindical, validado por la autoridad laboral y ratificado mediante voto directo, personal y secreto de las y los trabajadores.

“En él se establecieron medidas para mejorar las relaciones de trabajo y asegurar la viabilidad del Monte, con el fin de seguir cumpliendo su mandato social de ayudar a quien lo necesita”, informó.

Añadió que a diferencia del Sindicato, en todo momento la Institución ha cumplido de manera estricta con lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el Convenio de fecha 1 de marzo de 2024, garantizando siempre el respeto a los derechos laborales y la continuidad operativa.

“En ese sentido, queremos informar a nuestros colaboradores y a la opinión pública que los señalamientos emitidos recientemente por la representación sindical como justificación de la Huelga carecen de sustento y no corresponden a la realidad”, destacó.

Aseguró que su compromiso “es claro”: actuar con transparencia, legalidad y apego a los acuerdos, asegurando que cada decisión administrativa tenga como prioridad el bienestar de los trabajadores y el correcto funcionamiento de la Institución.

Nacional Monte de Piedad presentó además una serie de respuestas a los señalamientos emitidos por el sindicato, en las que defendió la legalidad y transparencia de sus procesos internos, así como el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo y a la Ley Federal del Trabajo.

Uno de los puntos destacados fue la boletinación de plazas vacantes, donde la Institución explicó que llevó a cabo un proceso de cobertura de vacantes y ascensos bajo un mecanismo “efectivo, práctico, transparente y equitativo”.

De acuerdo con la información, dicho esquema incluyó la postulación abierta y directa de los trabajadores, capacitación institucional, evaluaciones técnicas y periodos de competencia, con el fin de garantizar que las plazas fueran asignadas a quienes demostraran mayores aptitudes y productividad.

No obstante, la administración acusó a la dirigencia sindical de obstaculizar este proceso con el objetivo de mantener el control de la asignación de plazas, lo que, según el organismo, limita el crecimiento profesional de los propios trabajadores y frena el avance de la institución.

En cuanto a la creación de nuevas plazas, el Nacional Monte de Piedad recordó que el CCT le faculta, como a cualquier empleador, para abrir los puestos que considere necesarios.

Como ejemplo, detalló que en 2024 se inauguró una sucursal con un formato más eficiente y productivo, diseñado para mejorar la remuneración de los empleados. Sin embargo, aseguró que la falta de acuerdos con la dirigencia sindical respecto a los salarios correspondientes ha impedido implementar dichas plazas, aunque se ha garantizado el cumplimiento del tabulador vigente para dar certeza laboral.

Otro tema abordado fueron los permisos con goce de salario y personal sindical. La administración precisó que no se han negado autorizaciones a los secretarios seccionales para realizar su labor sindical, pero aclaró que ha solicitado en reiteradas ocasiones la documentación oficial que los acredite como representantes, sin obtener respuesta.

Finalmente, en relación con el personal de oficinas sindicales y del área deportiva, la institución rechazó haber negado plazas. Afirmó que lo único solicitado es que los colaboradores designados cumplan con la categoría prevista en el convenio, secretarias y mozos, condición que, según su versión, no ha sido aceptada por el sindicato, lo que ha impedido dar trámite a dicha petición.

Así la casa matriz del Nacional Monte de Piedad tras el inicio de la huelga, no llegaron a acuerdos el sindicato y la institución. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/BbtpOjBn19 — Jorge Nieto (@fhenix_2000) October 1, 2025

MSL