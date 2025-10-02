¿Por qué inició la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

Después de tener diálogo durante varios días para llegar a acuerdos, los trabajadores del Nacional Monte de Piedad se fueron a Huelga por no obtener una solución.

De acuerdo con el secretario general del sindicato de trabajadores de la institución, Arturo Zayún González, se habría incumplido el acuerdo al que habían llegado en 2024.

Conforme con un boletín publicado el 30 de septiembre por la Secretaría del Trabajo y Previsión (STPS), habrían llegado a un acuerdo el sindicato y la administración del Nacional Monte de Piedad IAP, en el cuál se habían reformado cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

TE RECOMENDAMOS: A 57 años de los hechos Sheinbaum recuerda disculpa de Estado por 2 de octubre

A pesar de estas afirmaciones, los trabajadores de la institución decidieron comenzar una huelga este 1 de octubre, ya que señalaron inclumplimiento de dichos acuerdos, hostigamiento e incluso despidos.

Le informamos que mientras se mantenga la suspensión de nuestro servicio ponemos a su disposición algunos beneficios.



Lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestros canales oficiales y en nuestro sitio: https://t.co/yc8qSuM9RG pic.twitter.com/UFfLgBRdLL — NMontePiedad (@NMontePiedad) October 1, 2025

Sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños en México e institución financiera más antigua de América ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué está pasando en el Monte de Piedad?

El Nacional Monte de Piedad presentó conflictos internos durante cuatro años, y después de un mes de huelga, en marzo de 2024 habrían llegado al acuerdo que fue mediado por varias instituciones gubernamentales.

En este convenio, de acuerdo con la STPS, se respetaban los derechos adquiridos y las prestaciones de los trabajadores del Monte de Piedad, pero a pesar de esto la huelga estalló de nuevo este 1 de octubre.

El secretario general del sindicato de trabajadores de la institución comunicó que, a pesar del acuerdo al que habrían llegado en 2024, el Nacional Monte de Piedad ha intentado que sus trabajadores firmen un nuevo acuerdo.

Precisaron que el nuevo acuerdo no es el único problema, pues también han sido víctimas de hostigamiento e incluso el despido injustificado de algunos trabajadores, por lo que estos decidieron suspender los servicios de la institución.

Por su parte, la STPS reiteró que las autoridades pusieron a la disposición de los trabajadores mecanismos de conciliación y diálogo, pero los trabajadores y la institución no pudieron llegar a un acuerdo.

“Las partes no han logrado un acuerdo definitivo e integral a los múltiples señalamientos de incumplimientos o violaciones al CCT y convenios que ambas alegan en su perjuicio” se lee en el boletín.

En el acuerdo al que habrían llegado en 2024 se establecía que se iban a preservar la mayor parte de las prestaciones a las que eran acreedores los trabajadores, habría modificaciones en el Contrato Colectivo de Trabajo con la finalidad de darle viabilidad al futuro de la Institución, y se proponía un aumento salarial del 18 por ciento.