Diálogo y el apego a la normativa consolidan un acopio histórico en Zacatecas, destaca Federación

El Gobierno de México, a través de Alimentación para el Bienestar —empresa del Estado mexicano—, a la fecha ha beneficiado a 12 mil 435 pequeñas y pequeños productores zacatecanos con un acopio cercano a las 98 mil toneladas de frijol con una inversión social histórica de más de 2 mil 640 millones de pesos. Asimismo, el volumen acopiado en Zacatecas concentra el 56.4 por ciento del acopio nacional de frijol, lo que consolida a la entidad como la de mayor participación en este esfuerzo de apoyo al campo mexicano.

Con el objetivo de ampliar este beneficio, el primero de mayo de 2026 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Operación que autorizan un acopio adicional en la entidad de hasta 10 mil toneladas de frijol negro y pinto al precio de 16 mil pesos por tonelada.

Al amparo de estas nuevas reglas, en Zacatecas ya se ha atendido a mil 588 productores, con 7 mil 365.4 toneladas en proceso de acopio. El gobierno del estado ha acompañado este esfuerzo en los centros de acopio con el fin de garantizar que el recurso llegue de forma directa a las y los pequeños productores.

Como muestra de la transparencia y el compromiso social del programa, se ha brindado atención a productores vinculados con el grupo que actualmente se manifiesta en el estado de Zacatecas. A la fecha, 441 productores han sido beneficiados mediante el acopio de mil 951 toneladas de frijol al precio anterior de 27 mil pesos por tonelada, lo que representa una inversión social de 52.7 millones de pesos.

A pesar de este apoyo concreto, representantes del citado grupo han rechazado continuar el proceso bajo el nuevo precio de 16 mil pesos por tonelada y exigen mantener el esquema anterior de 27 mil pesos, condición que no corresponde a las Reglas de Operación aplicables en esta nueva etapa y que afectarían la equidad del programa frente a miles de pequeñas y pequeños productores que se atienden bajo los mismos parámetros.

Como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 28 de marzo en Sombrerete, Zacatecas, los apoyos al campo se entregan de manera directa. Se acabaron las prácticas de intermediarismo de políticos y organizaciones que solicitaban apoyos. Los programas son un derecho de las y los campesinos del país.

Este programa llega directamente a las manos del pequeño productor, sin intermediarios, sin gestores y sin actores políticos que, con fines personales, hacen uso indebido de causas legítimas del campo. El Gobierno de México reconoce y respeta el derecho de todas las personas y organizaciones a expresarse, a manifestarse y a exigir mejores condiciones para el campo. La política de esta administración es escuchar a todas las voces, sin excepción, en un ambiente de respeto mutuo y apego a las normas que rigen cada programa.

Alimentación para el Bienestar seguirá operando con puertas abiertas para quienes deseen participar en los términos establecidos, garantizando que el recurso público llegue a donde más se necesita: directamente a las y los pequeños productores del campo mexicano.

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FGR