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Registro para el apoyo Bienestar mujeres 50 a 64 años: Estas son las fechas y requisitos

El registro se encuentra abierto; te compartimos todo lo que debes saber

Apoyo mujeres 50 a 64 años
Apoyo mujeres 50 a 64 años Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

El Estado de México cuenta con el apoyo Alimentación para el Bienestar, con el que se brinda atención a las mujeres de entre 50 y 64 años de edad que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a la alimentación.

El programa Alimentación para el Bienestar tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México, y brinda un apoyo en especie y en servicio a las mujeres que resultan beneficiarias.

A partir de este lunes 20 de abril y hasta el viernes 8 de mayo, las mujeres solicitantes podrán realizar su registro en los módulos habilitados, en los que deberán presentar el folio de prerregistro y cumplir con los requisitos.

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Alimentación para el Bienestar
Alimentación para el Bienestar ı Foto: Especial

Requisitos para el registro del apoyo Alimentación para el Bienestar

Para realizar el registro se deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente: Debe ser la credencial para votar, y en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica
  • Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente, con un máximo 6 meses de antigüedad
  • Formato Único de Bienestar, debidamente llenado

Los criterios de selección para poder ser beneficiarias del apoyo a mujeres de 50 y 64 años de edad son los siguientes:

  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
  • Residir en el Estado de México
  • Tener entre 50 y 64 años de edad
  • Presentar condición de pobreza
  • Presentar condición de pobreza extrema
  • Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad
Alimentación para el Bienestar
Alimentación para el Bienestar ı Foto: Especial

Las beneficiarias recibirán una canasta alimentaria hasta en seis ocasiones, y recibirán apoyo en los siguientes Servicios Integrales para el Bienestar:

  • Asesoría psicológica
  • Asesoría jurídica
  • Asesoría nutricional
  • Asesoría en trabajo social
  • Asesoría gerontológica
  • Asesoría fisioterapéutica
  • Asesoría de medicina general

Aquellas mujeres que no puedan realizar el registro de manera personal debido a condiciones de salud pueden enviar a un representante mayor de edad con una carta de poder.

Esta debe estar debidamente requisitada, y debe contar con una copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervienen en ella y un certificado de salud expedido por una institución oficial que acredite que la beneficiaria no puede acudir de manera personal a realizar el trámite.

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