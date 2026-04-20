Registro para el apoyo Bienestar mujeres 50 a 64 años: Estas son las fechas y requisitos

El Estado de México cuenta con el apoyo Alimentación para el Bienestar, con el que se brinda atención a las mujeres de entre 50 y 64 años de edad que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o carencia por acceso a la alimentación.

El programa Alimentación para el Bienestar tiene cobertura en los 125 municipios del Estado de México, y brinda un apoyo en especie y en servicio a las mujeres que resultan beneficiarias.

A partir de este lunes 20 de abril y hasta el viernes 8 de mayo, las mujeres solicitantes podrán realizar su registro en los módulos habilitados, en los que deberán presentar el folio de prerregistro y cumplir con los requisitos.

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Alimentación para el Bienestar ı Foto: Especial

Requisitos para el registro del apoyo Alimentación para el Bienestar

Para realizar el registro se deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: Debe ser la credencial para votar, y en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente, con un máximo 6 meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar, debidamente llenado

Los criterios de selección para poder ser beneficiarias del apoyo a mujeres de 50 y 64 años de edad son los siguientes:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en el Estado de México

Tener entre 50 y 64 años de edad

Presentar condición de pobreza

Presentar condición de pobreza extrema

Presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad

Alimentación para el Bienestar ı Foto: Especial

Las beneficiarias recibirán una canasta alimentaria hasta en seis ocasiones, y recibirán apoyo en los siguientes Servicios Integrales para el Bienestar:

Asesoría psicológica

Asesoría jurídica

Asesoría nutricional

Asesoría en trabajo social

Asesoría gerontológica

Asesoría fisioterapéutica

Asesoría de medicina general

Aquellas mujeres que no puedan realizar el registro de manera personal debido a condiciones de salud pueden enviar a un representante mayor de edad con una carta de poder.

Esta debe estar debidamente requisitada, y debe contar con una copia simple de las identificaciones oficiales de quienes intervienen en ella y un certificado de salud expedido por una institución oficial que acredite que la beneficiaria no puede acudir de manera personal a realizar el trámite.

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