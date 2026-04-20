Azucena Cisneros impulsa mega obras como parte de la estrategia de seguridad.

El enorme Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para almacenar más de cinco mil metros cúbicos de agua potable, y el increíble Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza, que inicia en las comunidades La Florida y Fuentes de Aragón, son dos magnas obras que transformarán la vida de miles de ecatepenses.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss supervisó los avances de ambas obras, así como del CBTIS de Ciudad Cuauhtémoc, que pronto estarán concluidas y serán entregadas a la comunidad, lo que beneficiará a miles de personas.

“Este tanque va a dar millones de litros de agua. Estamos ya listos para empezar a llenarlo a finales de abril y entrará en funcionamiento la primera semana de mayo. Tenemos un ejército (de trabajadores) para poder resolver fugas", expresó.

Cisneros Coss observó desde adentro el enorme Tanque Maestro, de 23.87 metros de diámetro y 11.45 metros de altura, con capacidad para almacenar cinco mil 129 metros cúbicos de agua potable, con tecnología de vidrio fusionado al acero, ubicado en calle Cardenal, colonia Ciudad Cuauhtémoc Sección Xochiquetzal, en la parte alta de esta comunidad.

“Es un tanque increíblemente grande, histórico en Ecatepec. Y la verdad toda la gente de Ciudad Cuauhtémoc se lo merece”, mencionó. El depósito, que presenta 90 por ciento de avance, abastecerá de agua potable por gravedad a varias comunidades de la región y sustituye a otro de apenas 500 metros cúbicos, que era insuficiente para suministrar líquido a toda la zona.

Cisneros Coss también supervisó los trabajos en avenida Pichardo Pagaza, a la altura del Metro Ecatepec, vialidad que cruza varias comunidades y en la cual los gobiernos federal, estatal y municipal construyen un Sendero Seguro.

La avenida estuvo décadas en el abandono y devastada, aunque ahora fue rescatada del olvido y en más de dos kilómetros lineales luce con ciclovía, juegos infantiles, áreas para adultos mayores y de ejercitación, alumbrado público y murales llenos de colorido.

Una parte del nuevo Sendero Seguro es construida por el gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y otra por el Ayuntamiento de Ecatepec, además del apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Peatones y automovilistas agradecieron a Cisneros Coss por la obra, que cambia totalmente la perspectiva de esta zona, quienes ya hacen uso de algunas instalaciones del Sendero Seguro a pesar de que todavía no es inaugurado oficialmente, sobre todo la ciclovía y áreas de esparcimiento.

La munícipe visitó igualmente el CBTIS que construye el gobierno federal en Ciudad Cuauhtémoc y que pronto será inaugurado.

“Son un reventón de acciones y obras para demostrarle a la gente de Ecatepec que se puede vivir con calidad. Gracias Presidenta Claudia Sheinbaum, gracias gobernadora Delfina Gómez”, dijo Cisneros Coss.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR