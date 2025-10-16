¿Tienes un crédito en Monte de Piedad? Este mensaje es para ti

La huelga en el Nacional Monte de Piedad acumula un total de 16 días, ya que arrancó el 01 de octubre, ante esta situación, Aldo Torres Villa, vocero de la institución, mencionó que este movimiento laboral lastima tanto a empleados como a la sociedad que confía en la institución.

En entrevista con La Razón, comentó que mensualmente promediaban 600 mil operaciones en ventanillas, para acumular un total de 7 millones al año. Exhortó a los clientes a no dejar de pagar sus créditos y estar atentos a los canales oficiales de información.

“Por su puesto el sindicato está afectando también a la clase trabajadora, cuando estalla una huelga los empleados dejan de cobrar sus sueldos y se suspenden sus seguros médicos”, comentó.

Pese a esta situación, envió un mensaje a los usuarios y a la población beneficiaria: “tengan confianza”, dijo. Explicó que las prendas empeñadas “son lo más valioso” para la institución en el sentido que es el símbolo de la confianza que han depositado en Monte de Piedad, añadió que dicho objetivo es parte de su misión durante los 250 años que lleva la historia.

“La segunda es ayudar, de hecho el mandato institucional es ayudar a quien lo necesita y la lógica es regresar lo antes posible a nuestras operaciones”, dijo.

Mensaje a la población

A la población y a las personas que tienen créditos con la financiera, dijo que existen los canales para que continúen pagando y no se atrasen porque, aseguró, “lo último que queremos” es generarles una afectación.

“No es su responsabilidad que ahorita nuestras operaciones en ventanilla estén cerradas. Los medios de pago que ya conoce la gente está la app, que se llama Mi Monte, tanto en web como en app, también existe la posibilidad de pagar en sucursales de Oxxo y Banamex”, mencionó.

Por otro lado, el mensaje que envió a los trabajadoras fue que “no se dejen engañar” y no se dejen presionar por el sindicato.

“Monte de Piedad está dando este esfuerzo justamente por proteger sus derechos”, aseguró.

¿Por qué surgió la huelga?

De acuerdo con el entrevistado, la huelga estalló porque el sindicato reclama asignaciones de plazas laborales injustas. Sin embargo, Torres Villa comentó que el proceso se realizó en estricto apego a la Ley y que el propio sindicato firmó los acuerdos, que hoy no quiere “respetar”.

“Las negociaciones han avanzado no a la velocidad que hubiéramos querido”, comentó.

Señaló que la posición de Monte de Piedad ha sido “muy firme” y aseguró que no hay manera de echarlo para atrás, refiriéndose al acuerdo mencionado.

“En virtud de que generó derechos a los trabajadores que de manera libre, transparente y equitativa concursaron, ganaron y se quedaron o están esperando ocupar su plaza, cosa que no ocurrió en virtud de la huelga”, dijo.

Mencionó que la intención del sindicato es “echar para atrás” el proceso que se hizo al amparo de un convenio comunicatorio que ellos mismo firmaron.

