Economía mexicana cae 0.8% en primer trimestre de 2026

La economía mexicana registró una contracción de 0.8% trimestral en el primer trimestre de 2026, su mayor retroceso en más de un año, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto publicada por el INEGI.

A tasa anual, el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un avance limitado. El crecimiento fue de 0.2% con cifras desestacionalizadas, lo que confirma una desaceleración generalizada de la actividad económica en el país, según el organismo.

🔴 La economía mexicana registró una caída de 0.8% en el primer trimestre de 2026 frente al periodo previo, su mayor retroceso en más de un año, según cifras preliminares del INEGI.



A tasa anual, el crecimiento fue de apenas 0.1%. La contracción se explicó por caídas en… pic.twitter.com/oZRjx6rdem — Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2026

El retroceso trimestral se explicó por caídas en los tres grandes sectores productivos. Las actividades primarias descendieron 1.4%, las secundarias cayeron 1.1% y las terciarias disminuyeron 0.6%, se detalla en el informe.

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En términos anuales, el comportamiento fue mixto. El sector de servicios creció 0.9%, mientras que las actividades agropecuarias retrocedieron 0.1% y la industria registró una caída de 1.1%.

En el primer trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB descendió 0.8% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna… pic.twitter.com/R2uAVfkXPm — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 30, 2026

El INEGI explicó que esta estimación ofrece una visión preliminar del desempeño económico apenas 30 días después de concluido el trimestre.

En este sentido, enfatizó que “la estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional”, pues los datos pueden ajustarse conforme se integre información más completa.

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