Aseguran 733 animales durante operativo de FGR y SSPC en cuatro estados

FGR y SSPC incautan 733 animales y 11 vehículos en cateos en cuatro estados

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 733 animales, seis inmuebles y 11 vehículos durante diversos cateos realizados en cuatro estados. Las investigaciones de este caso abarcan posibles delitos por delincuencia organizada, tráfico de personas e infracciones en materia de hidrocarburos.

En Chihuahua, Coahuila y Durango, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y SSPC, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), catearon cinco propiedades por posibles delitos de “tráfico de personas, delincuencia organizada y contra la salud”.

Además de los inmuebles, aseguraron nueve vehículos, cartuchos, tabletas electrónicas y 701 animales, entre aves, ganado bovino, ovino y caprino. Las autoridades entregaron estos ejemplares a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En diferentes acciones, #FGR, por conducto de la @FGR_AIC y @SSPCMexico aseguran inmuebles, vehículos, fauna y detienen a seis personas; se cumplimentaron órdenes de cateo en distintas ciudades por la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia… pic.twitter.com/z1ppqEoW02 — FGR México (@FGRMexico) October 1, 2026

En Mazatlán, Sinaloa, los agentes catearon una propiedad por posibles delitos relacionados con hidrocarburos y armas de fuego. Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguraron el inmueble, dos vehículos, un cargador, 17 cartuchos y 32 reses. El Santuario Ostok Park recibió a los animales.

Además de los cateos, las autoridades detuvieron a Javier “N” en Acapulco de Juárez, Guerrero, por delitos contra la salud. También capturaron a Eduardo “N” en San Pedro Cholula, Puebla, por portar equipo especializado en bloquear señales de telecomunicaciones.

Los agentes también aprehendieron a Israel “N” en Ecatepec, Estado de México, por posibles delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. En Cancún, Quintana Roo, detuvieron a otra persona con el mismo nombre por posesión de cartuchos para ese tipo de armamento.

Con apoyo elementos de Sedena, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, la AIC y SSPC detuvieron a Francisco “N” en Pánuco, Veracruz, por los supuestos delitos de posesión ilícita de hidrocarburo.

Una orden adicional alcanzó a Obey “N”, quien ya estaba en prisión en León, Guanajuato. Las autoridades la ejecutaron por la probable portación de un arma de fuego de uso exclusivo

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MSL